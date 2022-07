El intendente de Berazategui, Juan José Mussi (Frente de Todos), señaló hoy que no encuentra "una relación entre la renuncia" del ministro de Economía, Martín Guzmán, y el discurso que dio la vicepresidenta Cristina Kirchner este sábado en Ensenada, y pidió que el presidente Alberto Fernández "arme un gabinete que se dedique exclusivamente" a bajar la inflación.

"No creo que haya una relación entre la renuncia y el acto de Cristina. Una renuncia no puede estar solamente por un discurso, sobre todo en un discurso reiterado. Creo que ya estaba planificado", reflexionó Mussi en diálolgo con C5N respecto a la salida de Guzmán del Ministerio de Economía.

Y marcó que si el presidente Fernández no quiere "prescindir de sus ministros, que arme un gabinete que se dedique exclusivamente al tema inflación y precios".

"En Argentina muchas veces los ministros de Economía son como el Presidente, porque manejan la economía, entonces yo creo que tiene que armar un equipo, llamar a distintos sectores, hay que hablar. Con la pandemia se consultaron distintas opiniones y no le fue mal a la Argentina. Hay una emergencia en el tema de la inflación, ahora hay que dedicarse a eso, desde distintas voluntades y sectores", detalló.

"Me quedo con el más equivocado de los compañeros antes que con el mejor de los gorilas. Los peronistas necesitamos sincerarnos, sobre todo en el consenso. Cuando nos dividimos perdimos, la historia lo dice, los neoliberales son los pichones de los que daban golpes de Estado, no quiero eso", aseguró, y pidió "no tirar a los argentinos a las fieras".

Y remarcó: "No quiero neoliberales. No quiero más a (Mauricio) Macri en Argentina, tengo 81 años y nunca creí que un neoliberal iba a llegar al gobierno por las urnas".

Para cerrar, aseveró: "Como peronista tengo todo el derecho de exigir la unidad. No quiero perder nunca más. Estoy enojado con todos los que no hacen lo posible para que la unidad sea un hecho. Hay que ser tolerante, especialmente con los compañeros". (Télam)