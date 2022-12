Una mujer declaró hoy sobre su secuestro, tortura y detención en 1977 en el centro clandestino de detención conocido como "La Escuelita", donde estuvo con su hija y su esposo, en el marco de una nueva audiencia del juicio por delitos de lesa humanidad de la megacausa Zona V, que tiene 37 imputados.

Se trata de Ana María Germani, quien brindó su relato ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Bahía Blanca, integrado por los jueces Ernesto Sebastián, Sebastián Luis Foglia y Marcos Aguerrido en la audiencia número 42, la última del año, que volverá a reanudarse en el mes de febrero del 2023 luego de la feria judicial.

La mujer dijo que en 1977 su familia estaba constituida por su esposo Rodolfo Maisonabe y su hija Silvia, y afirmó que residían en una vivienda ubicada en la calle Yrigoyen al 1.400 de Bahía Blanca.

Sobre el secuestro, la mujer dijo que "era de noche, estaba en mi casa con Silvita (su hija), apareció un señor de cara redonda, petiso", junto a otras personas de civil y señaló que: "Me pusieron un tohallón en la cabeza y me subieron a un auto".

"No sabía a dónde íbamos, después me enteré que a eso lo llamaban La Escuelita", sostuvo en referencia al centro clandestino que funcionaba en dependencias del V Cuerpo de Ejército en Bahía Blanca.

Germani sostuvo que "era invierno" y que además se habían llevado a su hija de un año y cuatro meses y a su esposo.

"A mí y a Silvita nos colocaron en un vagón de tren, parecido a un carromato de circo, en determinado momento, la tenia en brazos tapada con una frazada porque tenía mucha tos", dijo.

La declarante indicó que "en La Escuelita había una cocina, sentí olor a carne asada, en determinado momento levantan a Silvita, la llevan, creía que le iban a hacer algo, me puse más nerviosa de lo normal, cuando vino me dijo que le habían dado un pedazo de carne" y sostuvo que al día siguiente se la habían llevado.

"Habré estado siete días, una mañana nos llevan a bañar, lo que yo pensé fue: nos quieren matar y que estemos limpitos. Siempre esperaba lo peor y lo reconocí a Rodolfo (su esposo) por el pelo, pensaba que nos iban a matar", agregó.

Sobre su hija, la testigo indicó que: "Me enteré que habían dejado a Silvita en el porche de mi casa, mi papá la oyó llorar; estaba más tranquila ya que estaba con mi madre y mi padre".

Al ser consultada si durante el cautiverio fue sometida a torturas, la mujer dijo que "sí, picaneaban por todos lados. También me picanearon la vagina, decían 'no sigas, no sigas, porque se va a excitar y lo va a disfrutar'".

"Había otra compañera, Patricia Chavat, que lamentablemente falleció. Le habían picaneado todos los dedos, ella tejía, sabía hacer punto cruz, tenía todos los dedos negros", contó en referencia a cuando estuvo detenida en la Unidad Penal 4 de Villa Floresta.

La mujer también dijo que a su esposo lo habían torturado y agregó que: "Yo no pude hablar con él de lo que le pasó. Él toda la vida fue de pocas palabras, igual que su mamá".

"Una de las consecuencias que sufrí fue que no podía caminar sola, tenía que ir acompañada de alguien, porque no quería caerme", dijo al señalar que "mi cabeza se hacía un berenjenal, no podía pensar lo que quería, algunas cosas las empecé a escribir y me ayudó mucho el taller literario".

En el marco de la audiencia y, entre otros testimonios, declaró Sonia Margarita Córdoba, prima de Juan José Córdoba, quien tenía 20 años y fue secuestrado el 10 de junio de 1977 en Bahía Blanca y posteriormente asesinado. Su cuerpo estuvo como NN en un cementerio de La Plata hasta que por ADN fue identificado por el Equipo de Antropología Forense.

La mujer dijo que "lo secuestran un 10 de junio de 1977, a 30 metros de la casa en la calle Maldonado 1820, barrio de Villa Nocito" de Bahía Blanca.

"Terminó sexto año en la ENET 1 y en el 77 empezó a trabajar como repartidor en un camión de carne y al poco tiempo lo secuestran", dijo al indicar que una vecina "vio cuando lo secuestran 8 personas armadas, estaban en un Falcon verde y en una camioneta".

"Por esta señora sabemos bien como fue el secuestro", sostuvo al indicar que fue ese día a las 13.30 y "que lo paran cuando venía caminando; pensó que era una broma".

Asimismo, contó que "él estaba primero en la Juventud Peronista y después en la UES (Unión de Estudiantes Secundarios), daba clases a los chicos más necesitados en Villa Nocito y en el barrio Noroeste".

Córdoba expresó que "los padres empezaron a hacer los habeas corpus, buscaron por todos lados, nadie tenía una respuesta, estaba como un desaparecido".

En el relato dijo que el 15 de septiembre de 1977 aparecen en los diarios La Prensa y Popular la noticia sobre que varias personas "habían sido abatidas un 9 de septiembre del mismo año", por lo que "llegan a los oídos de la familia por un señor, creo que arreglaba los televisores, que escuchó la noticia y avisó. Ahí fue donde mis tíos fueron a La Plata".

La declarante comentó que esos cuerpos habían aparecido en Ensenada, próxima a La Plata, y que los padres de su primo "recorrieron varias instituciones, lugares donde se les decía que no sabía nada, hasta que alguien les dijo que estaba como NN en el cementerio de La Plata".

"Se ubicó el lugar donde él estaba, mis tíos después se fueron a vivir a La Plata para estar mas cerca de su hijo" y manifestó que "el cuerpo fue recuperado en el año 2017" y que hay un informe del equipo forense sobre el antes y después de su muerte.

En ese sentido, indicó que el informe del Equipo de Antropología Forense refiere que "hay fracturas, tres disparos que supuestamente lo han hecho después de muerto, también que su muerte fue por un disparo en la nuca".

"Empezamos en la búsqueda en el año 2006", sostuvo al indicar que luego se comunicaron con integrantes de la APDH de Bahía Blanca, donde luego "se hizo el ADN donde nos dijeron que era un casi un 100 por ciento hijo de Asunción Ramilla", en referencia a su tía y madre de Juan José Córdoba.

(Télam)