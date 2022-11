Referentes de Republicanos Unidos, el partido político de Juntos por el Cambio que tiene como líder a Ricardo López Murphy, presentó en las últimas horas un recurso de amparo judicial para que no se aplique desde este martes en las escuelas porteñas el decreto presidencial que dispuso tres días de duelo nacional por la muerte de la ex titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini. El amparo con medida cautelar fue radicado en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires por la legisladora porteña de Republicanos Unidos Marina, el abogado José Lucas Magioncalda y los integrantes de la Juventud del partido de centroderecha Rodrigo Forlenza, Facundo Sapienza, Florencia Ravelo Niglia, Sebastián Pedrozo, Jonthan Tolisano y Federico Kaufman. Según explica Republicanos Unidos en su comunicado, "con el amparo se busca que la bandera argentina no sea izada a media asta, al entender que las características autoritarias, xenófobas, violentas e intolerantes de Hebe de Bonafini, vulneran las políticas de Estado en materia educativa, instauradas por la ley 26.206; además del derecho a la educación y la integridad psíquica y moral de los niños". En los fundamentos del amparo, recordaron diversas declaraciones públicas polémicas de la referente del movimiento de Derechos Humanos, como por ejemplo la expresión de alegría por el atentado a las Torres Gemelas, insultos xenófobos a personas de nacionalidad boliviana "Resta señalar que lo que la norma pretende, como fin último, es instalar en los niños […] reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos […], razón por la cual, no basta con que la Sra. Hebe Pastor de Bonafini haya sido presidente de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, para su reivindicación oficial en las escuelas, sino que resulta imprescindible que sus expresiones públicas hayan estado consustanciadas con dichos valores, lo cual, lamentablemente, no ha ocurrido", concluyen en los fundamentos. Bonafini murió el domingo a los 93 años de edad luego de permanecer 72 horas internada en estado crítico. La primera en despedir públicamente a la ex titular de Madres de Plaza de Mayo fue la vicepresidenta Cristina Kirchner y le siguieron decenas de personalidades del peronismo, de la izquierda, del sindicalismo, de los movimientos sociales y del campo de los Derechos Humanos. SH/AMR NA