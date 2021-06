Movimientos socialesrealizaban esta mañana una protesta en el Puente Pueyrredónpara recordar el asesinato de los militantes Darío Santillán yMaximiliano Kosteki en 2002. La manifestación era realizada por el Polo Obrero y el Movimiento Teresa Rodríguez en el acceso a la Ciudad de Buenos Aires desde el partido bonaerense de Avellaneda, que se encontraba totalmente bloqueado. El objetivo de la medida de fuerza, que complicaba eltránsito en la zona, es reclamar justicia por Kosteki y Santillán, brutalmente asesinados por efectivos de la Policía Bonaerense el 26 de junio de 2002 antes de que se produzca un piquete en el Puente Pueyrredón. "La impunidad sigue vigente, mientras no haya un esclarecimiento de las responsabilidades políticas e ideológicas, y haya juico y cárcel a los verdugos de nuestros compañeros", advirtieron los movimientos sociales. Cuando se produjo la "Masacre de Avellaneda" Eduardo Duhalde era presidente, Aníbal Fernández era secretario general de la Presidencia y Felipe Solá estaba a cargo de la Gobernación bonaerense: son los principales apuntados por las organizaciones sociales, además de Juan José Álvarez, Alfredo Atanasoff, Luis Genoud, Jorge Matzkin y Oscar Rodríguez. Ante un nuevo aniversario del crimen de los dos militantes populares, la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Horacio Pietragalla, y varios dirigentes del oficialismo recordaron el hecho, aunque dirigentes de la izquierda cuestionaron las publicaciones y cuestionaron que Solá esté en el Gobierno al frente de la Cancillería. "Se cumplen 19 años de la Masacre de Avellaneda, en la que los militantes sociales Maximiliano Kosteki, de 25 años, y Darío Santillán, de 21 años, fueron asesinados por agentes de la policía bonaerense durante la movilización en reclamo de planes sociales del 26 de junio de 2002", publicó la Secretaría que integra el Ministerio de Justicia. Uno de los que cuestionó las publicaciones fue el legislador porteño Gabriel Solano: "A los dirigentes K que mandan tuits recordando a Kosteki y Santillán les digo que su gobierno tiene como canciller a Felipe Solá, uno de los máximos responsables de la represión del Puente Pueyrredón ya que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. No olvidamos". El 26 de junio de 2002, en un contexto de fuerterecrudecimiento del conflicto social y con el precedente frescode la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001, Kosteki (de 25 años) y Santillán (de 21), quienes integraban el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón (MTD), fueron asesinados durante una jornada de protesta en reclamo por planes sociales, cuando se producía un corte en el Puente Pueyrredón. El escándalo político que generaron los sucesos hizo temblarla Presidencia de Eduardo Duhalde, quien decidió adelantar laselecciones que consagrarían ganador a Néstor Kirchner,inaugurándose un nuevo ciclo político en la Argentina. Por estos crímenes, el 9 de enero de 2006, el Tribunal Oral 7 condenó a prisión perpetua al ex comisario Alfredo Fanchiotti y al ex cabo primero Alejandro Gabriel Acosta, entre otros efectivos de la Policía Bonaerense, aunque los familiares de las víctimas y las organizaciones siguen reclamando por las responsabilidades políticas de la represión. PT NA