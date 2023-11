Diversas organizaciones sociales y políticas peronistas, tanto aliadas como críticas del gobierno nacional, anunciaron para este sábado una "jornada de movilización nacional" bajo el lema "Sergio Massa Presidente", para dar un claro respaldo al ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UxP) de cara al balotaje del próximo 19.

"Estamos profundizando nuestra campaña electoral, con una intensificación militante en los barrios de cada provincia del país. La idea es difundir nuestras medidas y ser parte de un motor de esclarecimiento al pueblo. Queremos explicar por qué defendemos nuestras propuestas. Advertiremos a los ciudadanos que es lo proponen los que están en la vereda de enfrente. Es una derecha que ya conocemos", explicaron a Télam voceros de los movimientos que organizan la iniciativa para este sábado.

Según consignaron, ya confirmaron su participación en la "jornada nacional Massa Presidente" dirigentes del Movimiento Evita, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y del Movimiento Somos Barrios de Pie, entre otras organizaciones.

"Se viene el último tramo de la campaña y, como definió nuestro Consejo Federal, salimos a las calles de todo el país para profundizar la campaña. Este fin de semana lo haremos barrio por barrio en todo el país, junto con los compañeros y compañeras de Somos/Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa" (CCC), dijo a Télam, Gildo Onorato, referente nacional del Movimiento Evita.

En ese sentido, anticipó que la idea es "profundizar la presencia militante en cada barrio del país y expresarle a nuestra sociedad que hay un país mejor al que tenemos, pero para lograrlo no es necesario un salto al vacío, como propone (el candidato de La Libertad Avanza, Javier) Milei".

"Le vamos a explicar a los vecinos y a decir no la venta libre de armas, porque hay demasiada violencia y odio en nuestra sociedad. El camino tiene que ser la paz y el dialogo, le vamos a decir no a la venta de órganos, no podemos dejar la salud en manos de la ley de la selva, donde el más fuerte se salve y los humildes se mueran”, remarcó.

La jornada nacional militante "Massa Presidente" se desarrollará desde las 9 en las localidades de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza; en Villa Libertador en la provincia de Córdoba; Comandante Fontana, de Formosa; Juan José Castelli, en Chaco; Villa Aguirre de Tandil; en Villa Mercedes de San Luis; Santa Fe capital y en Quilmes, Florencio Varela, Moreno, Berazategui y San Martín, entre otros distritos de la provincia de Buenos Aires.

En tanto que en la ciudad de Buenos Aires, se realizarán acciones de campaña en La Boca, Barracas, Lugano y Villa Soldati, entre otros puntos.

"En todos los lugares vamos a instalar mesas de discusión, haremos caminatas puerta a puerta de los vecinos, radios abiertas, con volanteadas explicativas de las propuestas de Unión por la Patria" (UxP), subrayó Onorato.

En ese sentido, el dirigente peronista consideró como "fundamental la participación ciudadana en esta hora decisiva, porque nuestra sociedad tiene gran conciencia democrática".

"Eso lo vemos en la expresión diaria de artistas, que le dicen no a Milei, de dirigentes políticos opositores como (Juan Manuel) Urtubey o el Partido Socialista, y sectores de la izquierda, como muchos sectores el radicalismo comprometidos con los consensos democráticos Tenemos una gran oportunidad histórica de finalizar con la grieta e ir hacia un Gobierno que logre el reencuentro de los argentinos y argentinas”, subrayó.

Para el día del debate obligatorio entre ambos candidatos de cara al balotaje, que se realizará este domingo, estas organizaciones tienen previsto montar pantallas gigantes en los espacios públicos para que la militancia y los vecinos puedan seguirlo.

Como lo hicieron en las elecciones del 22 de octubre, en las que triunfó Sergio Massa, los militantes de los movimientos sociales se alistan de esta forma para volver a movilizarse "en cada barrio, fábricas y plazas del país" con el objetivo de "dar el empujón final y llevar a Massa a la Casa Rosada", coincidieron en destacar varios dirigentes en declaraciones a Télam.

Los ejes puntales de la movilización militante serán, dijeron, la "defensa de la industria nacional y del trabajo de los argentinos para enfrentar, afirmaron, a "la derecha neoliberal y la recomposición del neofascismo que encabeza Javier Milei", el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA).

"Nos seguimos movilizando porque creemos que Milei forma parte del proceso de recomposición de las derechas neofascistas en el mundo que, de la mano del estratega político estadounidense Steve Bannon llevaron a la presidencia a personajes como Jair Bolsonaro, en Brasil; Donald Trump, en Estados Unidos; Giorgia Meloni, en Italia; y Viktor Orbán, en Hungría", dijo a Télam Laura Bitto, dirigente del Movimiento Popular La Dignidad.

En ese sentido, consideró que, tras derrota sufrida en 2022 por Bolsonaro, el movimiento de ultraderecha "necesita un bastión en América del Sur" y entendió que, "por eso, el crecimiento de Milei no representa sólo una catástrofe en nuestro país, sino también para la disputa a nivel global".

Por su parte, el secretario del Consejo de la Economía Popular del Ministerio de Desarrollo Social y coordinador nacional de SOMOS-Barrios de Pie, Daniel Menéndez, opinó que en el balotaje que se llevará a cabo en dos semanas "se enfrentan dos modelos de país".

"Vamos a continuar casa por casa, barrio por barrio, con mucha humildad, pero también con mucha convicción, convocando a cada uno de los vecinos y vecinas a que se acerque a votar", dijo Menéndez a Télam.

Para eso, indicó el dirigente, "vamos a seguir acompañando y militando por Unión por la Patria y por Sergio Massa "para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, poniendo la prioridad en el desarrollo y la producción, defendiendo la educación y salud pública". (Télam)