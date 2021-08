Organizaciones sociales mantienen bloqueadas varias rutas de Neuquén y puentes carreteros de acceso a la ciudad rionegrina de Cipolletti, en reclamo de ayuda al Gobierno provincial para los sectores más vulnerables, en una protesta que se extenderá por 72 horas.

"El Gobierno, no sólo no escucha sino que además, en la misma semana que esperábamos una reunión, recortó el pan de los merenderos y comedores, ya que no les pagó a las panaderías que tienen el convenio de provisión de pan", informaron las organizaciones en un comunicado.

Asimismo, señalaron que "mientas el Gobierno sigue sin respuestas, la inflación crece mensualmente golpeando los ya magros ingresos de las familias sin empleo, que subsisten en base a changas o trabajos precarios, y una situación dramática de más del 45% de pobreza y del 23% de indigencia".

"Nuestros reclamos son trabajo genuino y obras públicas en los barrios populares", explicaron en el comunicado.

Las acciones sobre las rutas se llevarán adelante hasta el jueves "en virtud de la ausencia de una convocatoria por parte de ministra de Desarrollo Social y Trabajo (de Neuquén), Adriana Figueroa", manifestaron las organizaciones y reseñaron que la funcionaria se había comprometido a recibirlos.

De los cortes participan el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Polo Obrero, el Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

(Télam)