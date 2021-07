El ex secretario de Comercio Guillermo Moreno encabezó hoy un acto en el partido bonaerense de Avellaneda donde confirmó su candidatura a diputado nacional y afirmó que "se está reencontrando el peronismo", al tiempo que advirtió que "pueblo está triste porque está perdiendo la patria".

Moreno lanzó oficialmente su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires con el apoyo de las 62 Organizaciones Peronistas para competir en las próximas elecciones por afuera del PJ y del Frente de Todos, y será acompañado en la lista por la secretaria general del Sindicato de Amas de Casa, María "Pimpi" Colombo.

"Los compañeros me han pedido que encabezar la lista de diputados, cosa que acabo de aceptar y consta en actas", afirmó Moreno y agregó: "Hoy podemos decir compañeros, porque se está reencontrando el peronismo".

Respecto de Colombo, afirmó: "Le pedí al movimiento obrero organizado, a las 62 Organizaciones, que me designen una compañera peronista para que me acompañe. Ahora no tengan dudas de que no hay ninguna mujer peronista de la Provincia que no vaya a votar esta lista".

"Yo les vengo a decir que hoy estamos empezando una carrera para las elecciones que es difícil, que necesita de recursos.Una carrera electoral en el marco de una carrera mucho más grande. Nuestro pueblo está triste porque está perdiendo la Patria", afirmó el ex funcionario nacional. MD/PS/AMR NA