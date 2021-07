El ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno lanzó hoy duras críticas contra el presidente Alberto Fernández, sobre quien dijo que "fracasó" en su primer año y medio de gestión al frente de Poder Ejecutivo. Tras cuestionar la gestión de la pandemia y la política económica implementada por el Gobierno Nacional, Moreno sentenció: "Alberto fracasó". "Voten peronismo así vuelven a ser felices. Dejen de defender lo indefendible", afirmó el ex funcionario nacional en declaraciones a La990. "Alberto Fernández no es peronista, es social demócrata entonces no quiere hacer lo que hizo un gobierno peronista exitoso", subrayó el precandidato. Moreno participará este año en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia de Buenos Aires, con una candidatura a diputado nacional por el espacio Principios y Valores. En ese marco, el ex secretario de Comercio encabezará mañana un plenario en la localidad bonaerense de Avellaneda, en José María Freire 69, a partir de las 18:00. Será un "Gran plenario peronista" y estará acompañado por las 62 Organizaciones Peronistas, el Partido Republicano Federal y Principios y Valores, luego de inscribir la alianza en la competencia bonaerense. MG/GAM NA