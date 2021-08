El precandidato a diputado nacional del Partido Republicano Federal en la Provincia de Buenos Aires Guillermo Moreno consideró hoy que el presidente Alberto Fernández "debería hacerse cargo de lo que pasa en su casa" y advirtió sobre un "problema" de autoridad. "Me sorprendí. Es Alberto Fernández y los más cercanos suyos tienen que hacerle caso. No es un problema de (la primera dama) Fabiola (Yañez): es suyo. Es un principio de autoridad y de la conducción. No tuvo diálogo suficiente para explicar la importancia de lo que acababa de firmar", sostuvo el dirigente peronista al analizar el escándalo por la difusión de fotos de un festejo de cumpleaños en la Quinta de Olivos. En diálogo con Hola Chiche, el programa conducido en esta jornada por Lucas Mella en AM 550, el ex secretario de Comercio Interior remarcó que el jefe de Estado "debería hacerse cargo de lo que pasa en su casa, no la querida Fabiola". Al referirse a la justificación del mandatario, Moreno señaló: "Todo lo que está diciendo está mal". "El Presidente no es apto, éste es el Presidente. Lo lamento pero Alberto no fue inteligente, porque condujo al pueblo a la derrota", lanzó el postulante, quien consideró que la polémica generada "no es una casualidad, porque Alberto es un hombre sin amigos". Y concluyó: "El objetivo del peronismo es una Patria grande y un pueblo feliz, pero esto es imposible con Alberto porque no está apto para ser Presidente". PT/OM NA