El intendente del partido bonaerense de San Martín y candidato a la reelección por Unión por la Patria (UXP), Fernando Moreira, dijo hoy que no cree en las explicaciones elaboradas para analizar el voto al candidato libertario Javier Milei, ya que considera que se trata de un votante que expresa "un enojo y un descontento".

"Yo no creo en las explicaciones muy elaboradas del voto a Milei, expresan un enojo, un descontento, una desilusión, no me parece que hay una lectura sobre el Estado, es un descontento sobre todo de los sectores más jóvenes, un voto anti política, más cercano al que se vayan todos que a otra cosa", dijo hoy el jefe comunal.

En diálogo con la radio online Futurock, al analizar los resultados de las PASO, el intendente dijo que "los resultados del domingo no estaban en la cuenta de nadie" y "obligan a repensar un poco para entender con más claridad los motivos de esta elección, para repensar la campaña".

"Estamos en un proceso de análisis", comentó.

En San Martín, UxP obtuvo en las categorías de intendentes el 41% de los votos, Juntos por el Cambio (JxC) el 30% y la opción de MiIlei, por La Libertad Avanza (LLA) el 22%

En ese sentido, Moreira dijo que en ese distrito "es una realidad distinta a la que vemos en otros lugares donde sacó más votos y ganó".

"En general en la Provincia hubo un freno a (Javier) Milei,y en San Martín nosotros hicimos una elección que nos pone en otro lugar. Igual hay preocupación de lo que pueda pasar a nivel nacional", agregó.

Moreira señaló que en este contexto, "donde la gente está enojada, la campaña debe seguir hablando con la gente, de abajo hacia arriba, explicando nuestra propuesta".

"La diferencia entre los resultados a presidente y las otras categorías de UxP en San Martín es porque vienen de universos diferentes. Hay muchos extranjeros en San Martín y además, la gente premia la gestión y acompaña con el voto la gestión", explicó.

También consideró que "muchas veces los votantes de Milei nos piden más Estado, no menos Estado, uno marca esa contradicción".

