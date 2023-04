El diputado nacional Leopoldo Moreau (Frente de Todos) opinó hoy que "la comisión de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema está dando los primeros resultados" y vinculó el desplazamiento de un contador del máximo tribunal con presuntos "desmanejos" en la gestión de los fondos de la obra social del Poder Judicial.

Moreau se refirió al contador y administrador general de la Corte Suprema -desplazado ayer en sus funciones- Daniel Marchi, quien había dicho que debía remitirse "el material pedido por la comisión" de juicio político de la Cámara de Diputados.

Marchi "es quien dijo que había que enviar el material pedido por la comisión y lo remueven del cargo; es algo insólito lo que sucede", expresó Moreau, para quien los magistrados "están preocupados por este avance".

Ayer, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desplazó a Marchi del cargo que desempeñó durante 15 años y lo trasladó a la Cámara Federal de Seguridad Social.

La decisión fue adoptada por la mayoría integrada por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti; el vice, Carlos Rosenkrantz, y el ministro Juan Carlos Maqueda, con la disidencia del Ricardo Lorenzetti, quien criticó el traslado de Marchi.

La resolución 723/2023 dispone el traslado de Marchi, quien "quien pasará a cumplir funciones en la Cámara Federal de Seguridad Social", y la designación en su lugar, "de manera transitoria", del secretario judicial Damián Ignacio Font.

Tribunales

También, mediante la acordada 11/2023 el alto tribunal consignó que resulta "necesario realizar una reorganización funcional en sus dependencias administrativas".

Moreau insistió con que pueden advertirse "las gravísimas irregularidades que durante 13 años se cometieron" en la obra social judicial.

Como ejemplo, mencionó que esa entidad "no elaboró presupuestos, no hay ruta de contabilidad, no hay manuales de procedimiento" e insistió con que esos desmanejos son "de una magnitud inusitada" con "contrataciones oscuras" y otros hechos que "afectan a los afiliados".

"Ahora se entiende por qué los aliados de la mafia judicial hicieron lo imposible para desmerecer este juicio político que busca sanear el poder judicial", interpretó el legislador. (Télam)