El titular de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Actividades de Inteligencia del Congreso, Leopoldo Moreau, aseguró hoy que la declaración del exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas en la causa en la que se investigan las actividades de la mesa judicial "confirman que (el expresidente Mauricio) Macri encabezó una operación de espionaje ilegal y persecución" contra el gremialista de Uocra Juan Pablo "Pata" Medina.

"La declaración de Villegas en sede judicial confirman que Macri encabezó una operación de espionaje ilegal y persecución en el caso de la Uocra de La Plata", publicó en su cuenta de la red social Twitter el legislador, luego de que se conociera el testimonio del exfuncionario de la administración que encabezó la exgobernadora María Eugenia Vidal.

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) afirmó que en "esa reunión, que Villegas confirmó que se hizo en Casa de Gobierno, es la que antecedió a la de la asociación ilícita en (la sede porteña) del Banco de la Provincia".

"Villegas confesó que Macri puso a su disposición a la AFI de (Gustavo) Arribas y a Patricia Bullrich para las operaciones ilegales. Villegas sin darse cuenta (o tal vez sí) ligó como pocos a Macri con el plan sistemático de espionaje ilegal", continuó en otro tuit Moreau.

MIRÁ TAMBIÉN Reabre para visitas la casa Sitio de Memoria donde mataron a 5 personas y apropiaron a Clara Mariani

"¿Lo habrá mandado (María Eugenia) Vidal?", cerró el legislador al interrogarse por la posible intervención de la exmandataria en el hecho que investiga el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak.

Villegas admitió hoy ante la Justicia que en el 2017 fue citado a una reunión en la Casa Rosada para hablar sobre situaciones vinculadas al gremialista de la construcción “Pata” Medina y que el entonces presidente Macri aprovechó la ocasión para ponerle a disposición a funcionarios de su Gobierno, entre los que estaba el jefe de los servicios de inteligencia, Gustavo Arribas.

“Cuando ingresé me di cuenta de la existencia de una reunión en curso, a la cual me sumaron para tratar el último tema: Pata Medina y Uocra La Plata, motivo por el cual se me había convocado. Destaco que era el último tema para tratar de la reunión en curso, ya que luego de tratar ese tema nos retiramos todos”, relató Villegas en el escrito que presentó ante el juez Kreplak.

El exfuncionario de Vidal fue señalado ante la justicia, por otros imputados, como el convocante al encuentro realizado el 15 de junio del 2017 en la sede porteña del Banco Provincia (Bapro) a la que también asistieron directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y en la que el tema exclusivo fue analizar acciones a llevar a cabo contra dirigentes de la Uocra de La Plata. (Télam)