La diputada nacional por el Frente de Todos (FdT), Cecilia Moreau, adelantó que "habrá quórum" para tratar la Ley de Etiquetado Frontal en la sesión de la cámara baja convocada para hoy, pero advirtió que el interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) "votará mayoritariamente en contra" de la iniciativa.

"El PRO y JxC mayoritariamente yotará en contra del la Ley de Etiquetado Frontal. Algunos radicales votan a favor y la Coalición Cívica (CC) está dividida, pero supuestamente se van a sentar a tratar el proyecto. Creo que va a haber quórum esta vez, salvo que verdaderamente estén muy presionados para que no salga la ley, pero ya no habría excusas para que no haya sesión", señaló Moreau en declaraciones a la radio online Futurock.

La Cámara de diputados buscará hoy convertir en ley, en una sesión especial, el proyecto de etiquetado frontal de alimentos que advierte sobre los excesos de grasas, sodio y azúcares en los alimentos, con el fin de ayudar a combatir la obesidad, la hipertensión y los riesgos cardíacos.

En la misma sesión se debatirá un proyecto sobre personas en situación de calle; una iniciativa de alivio fiscal para fortalecer la salida económica y social de la pandemia y otra que propone un régimen de Protección Integral del niño, niña y adolescente con cáncer y el régimen de Recuperación de Ganadería Ovina.

La diputada afirmó que "estamos haciendo un esfuerzo grande para arrancar la sesión con estos temas y no perder tiempo con lo que tiene que ver con el show que se monta para tele o para las redes" y llamó a "tratar de evitar caer en la tentación de los Fernando Iglesias de la vida y las chicanas que entorpecen la sesión".

A su vez recordó que "la de etiquetado no es una ley que restrinja ni prohíba la comercialización de ningún producto, solo advierte al consumidor" y destacó que "muchas veces pensamos que les damos a nuestros chicos cosas que son sanas y no lo son".

"Hay muchas enfermedades que se forman en la primera infancia que se pueden evitar entendiendo que además de que no haya desnutrición la alimentación saludable es una gran herramienta para los chicos", sentenció Moreau.

En la misma línea señaló que en la Argentina "la hipertensión, la hiperglucemia, el sobrepeso y la obesidad son una de las causas de muerte más importantes, por supuesto después de la Covid-19".

Finalmente se refirió a la decisión del Gobierno de congelar los precios de 1.400 productos de consumo masivo.

La diputada resaltó el "gran esfuerzo" que está haciendo el oficialismo "de poder empezar a ordenar la relación con los formadores de precios" y definió a los formadores de precio como "parte de la estructura política y económica que se ve representada por el PRO, pese a que les fue mal durante ese Gobierno".

"Con (Mauricio) Macri perdieron mucha más plata que con el gobierno de Cristina (Fernández de Kirchner), pero les tienta siempre el neoliberalismo como variante y como salida", concluyó. (Télam)