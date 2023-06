La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, celebró hoy "la nueva ampliación del swap" con China "porque permite que nuestro país tenga más herramientas para obtener insumos y aliviar la tensión cambiaria".

En declaraciones radiales, la titular de la Cámara baja sostuvo además que "nos llamó la atención el crecimiento que tuvo China en los últimos años" y aclaró que "en ningún momento la ampliación del swap estuvo supeditada al acuerdo con el Fondo" Monetario Internacional.

También confirmó que "el 10 de junio el Frente Renovador realizará su congreso y ahí haremos público el rol de nuestro espacio" en el Frente de Todos y agregó que "debemos ordenar la coalición de gobierno y dar la pelea en gobernar y para eso hay que ordenar la economía".

Asimismo, Moreau expresó: "A Sergio (Massa) hay que reconocerle la enorme capacidad de trabajo que tiene y como desactivó la bomba que nos dejó (el exministro de Economía Martín) Guzmán, la situación se está ordenando con todas las dificultades que hay, porque si hacemos memoria histórica reciente se hablaba por esos días que el Gobierno estaba terminando y hasta se evaluaba la posibilidad de una Asamblea Legislativa".

MIRÁ TAMBIÉN Recolectores de residuos de Rosario paralizan actividades en reclamo de mayor seguridad

Consultada sobre las candidaturas de cara a las elecciones de este año, Moreau señaló que "nuestro planteo no se reduce a Massa candidato o no, me hubiera encantado que Cristina Fernández de Kirchner tomara otra decisión, pero como dirigente y madre la respeto porque es una decisión muy personal".

"Ella no es candidata porque no quiere, sino porque tiene encima un aparato judicial y mediático que permanentemente está castigándola" y explicó que "me gustaría que el candidato sea un compañero del Frente e Todos que pueda desarrollar un programa de gobierno y con vocación de construir". (Télam)