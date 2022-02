El presidente del comité nacional de la UCR, Gerardo Morales, dijo hoy en la ciudad santafesina de Rosario que pretende que su partido tenga "un rol simétrico" con el PRO en Juntos por el Cambio (JxC), con el objetivo de construir "un plan de gobierno y tener la posibilidad de gobernar el país".

Morales llegó hoy a Santa Fe junto a los jefes de las bancadas radicales del Congreso, Mario Negri (Diputados) y Luis Naidenoff (Senado), para un encuentro que la conducción partidaria y parlamentaria mantendrá mañana para analizar la situación económica, el proyecto de ley del Consejo de la Magistratura y la estrategia legislativa de este año.

Durante la tarde los tres dirigentes se reunieron con el intendente rosarino, Pablo Javkin, un exradical con partido propio al que quieren acercar a la coalición opositora, atento a que el jefe comunal mantiene su lazo electoral con el Frente Progresista santafesino.

"El radicalismo viene de una buena elección, trabajando fuerte en Juntos por el Cambio, fortaleciéndolo", dijo Morales a la prensa en Rosario.

El titular del Comité Nacional de la UCR dijo además que pretende "un rol simétrico en Juntos por el Cambio" entre su partido y la otra fuerza preponderante de la coalición, el PRO.

"No pretendemos ser dueños de nada, pero sí formar parte de una coalición que debe trabajar fuerte, tener un plan de gobierno para tener la posibilidad de gobernar el país y hacer las cosas bien", dijo el gobernador jujeño.

Negri, por su parte, sostuvo que no basta con "tener solo un proyecto de poder", sino que "lo que hay que tener es un proyecto de país".

El diputado sostuvo que "el radicalismo ha ganado mucha territorialidad, necesitamos buscar puntos de coincidencia, imaginar una coalición que se amplíe frente a los desafíos de 2023, pero también una mirada del presente, que está tan complejo".

En esa línea, Negri agregó que "después de las elecciones parlamentarias se abre una oportunidad" para la UCR.

"No tenemos comprado el futuro, hay que ver si se puede construir y ampliar una coalición con mucha generosidad", abundó, para señalar que "a mí me pondría muy contento si Pablo Javkin estuviera en esa construcción, pero no venimos a comprometerlo".

Hubo una visita al municipio y al Concejo Deliberante rosarinos de la que también participaron el diputado Mario Barletta y los senadores nacionales santafesinos Carolina Losada y Dionisio Scarpín.

La reunión de mañana se concretará a las 11 en la ciudad de Santa Fe con un Panel Económico a cargo de los economistas Eduardo Levy Yeyati y Javier González Fraga.

A las 12, habrá un panel de justicia sobre el Consejo de la Magistratura a cargo del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés; Negri, el titular del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Alfredo Cornejo, y el abogado y exministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra.

En tanto, a las 13.30 la reunión continuará con un informe de la Mesa del Comité Nacional; la agenda de la UCR y Juntos por el Cambio y la estrategia y plan parlamentario 2022. (Télam)