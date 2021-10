El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, insistió hoy con sus cuestionamientos al acto político realizado ayer en Dolores en apoyo al expresidente Mauricio Macri, previo a su citación judicial, y dijo que "muchos en el PRO tampoco comparten el acto de Macri, pero no lo dicen".

Morales, al hablar por radio La Red, reiteró que no comparte el acto de respaldo al exmandatario: "No lo comparto, más allá de que me solidarizo con Mauricio porque creo que esa causa va a caer por su propia arbitrariedad".

"Pero me parece -continuó- que no podemos actuar como el kirchnerismo. Yo hubiera esperado que Mauricio fuera solo con su abogado, diciendo que somos diferentes y no hacemos un acto para que un juez se sienta presionado".

El mandatario jujeño estimó que "en ese punto no podemos hacer lo mismo que el kirchnerismo, porque estamos legitimando lo que hacía el kirchnerismo frente a los tribunales".

Juntos por el cambio

Click to enlarge A fallback.

"Yo digo las cosas, pero hay gente que no las dice", afirmó, y sostuvo que "hubieron muchos del PRO que no estuvieron (en Dolores) y piensan lo mismo que yo, pero yo digo las cosas como las veo".

Morales opinó que "esto no afecta la cohesión de Juntos por el Cambio, pero hay temas y temas y me permito también opinar cuando corresponda".

MIRÁ TAMBIÉN El exintendente de Córdoba Kammerath cumple prisión tras quedar firme condena

"Yo lo respeto mucho a Mauricio y le creo cuando dice que no hizo lo que se dice que hizo", afirmó en relación a las acusaciones de espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan.

"Pero si somos diferentes tenemos que expresarlo en actitudes de verdad. Vi lo de ayer y me cayó tan mal...", finalizó Morales. (Télam)