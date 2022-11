El gobernador jujeño y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, les pidió hoy a los dirigentes del PRO que “se relajen un poco” al considerar que “están muy sensibles y muy tensos” en la interna de Juntos por el Cambio (JxC) de cara a los comicios del 2023.

"Me parece perfecto que el PRO quiera seguir gobernando la Ciudad de Buenos Aires, pero formamos parte de una coalición y nosotros también (por la UCR) queremos hacerlo. El radicalismo tiene candidato y no aceptamos ningún regalo del jefe de Gobierno porteño (Horacio Rodríguez Larreta). Creo que están muy sensibles algunos. Que se relajen un poquito. Están muy tensos”, remarcó Morales en declaraciones a Radio Continental.

La disputa entre el presidente de la UCR y los dirigentes macristas tiene su origen en la sucesión de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, ya que tanto la diputada nacional María Eugenia Vidal como la titular del PRO, Patricia Bullrich, aclararon que el candidato de JxC en la Ciudad “debería ser alguien del PRO” mientras que los radicales impulsan la postulación del senador Martín Lousteau.

Morales insistió en esta postura al señalar que JxC "no se puede creer que tuvo el mejor equipo de los últimos 50 años” cuando “fracasó y por eso el pueblo" no reeligió a Mauricio Macri como presidente en las elecciones de 2019.

“Hay dirigentes de JxC que no acuerdan con tener un sentido autocrítico. Hay que comprender la realidad para no volver a cometer los mismos errores que cuando gobernamos y defraudamos a la gente. No se puede encarar un nuevo proyecto de Gobierno negando el pasado y creyéndose infalible", sostuvo Morales.

El mandatario consideró en ese sentido que algunos referentes de la coalición opositora "ni siquiera quieren escuchar que hubo errores" durante la gestión del Gobierno de Cambiemos

"Creen que somos los perfectos y que no cometimos errores. En verdad, somos una agrupación política de seres humanos con aciertos y fortalezas, pero también nos equivocamos”, agregó Morales.

El titular de la UCR afirmó "creer" en su partido y el la continuidad de JxC, pero advirtió que si la alianza tiene que gobernar nuevamente "no podrá negar la realidad ni el pasado”.

Respecto a los dichos de Macri sobre que si volvería a la jefatura del Estado "haría lo mismo pero más rápido", Morales criticó la gestión tuvo Cambiemos en relación a las tarifas de los servicios públicos".

En relación a la intención de Macri de privatizar o cerrar varias empresas públicas, entre ellas Aerolíneas Argentinas, el jujeño sostuvo que “si hay que tomar decisiones con las empresas públicas, pero no creo que haya que privatizarlas".

"Con el tema de Aerolíneas Argentinas hay que tener mucho cuidado. Siendo senador he formado parte de la comisión que investigó el proceso de la privatización (en los años '90). Se compró, la vaciaron y luego el Estado argentino se tuvo que hacer cargo. Tenemos que tener tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible”, subrayó.

Con respecto a la realización de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) el año próximo, adelantó que “Juntos por el Cambio tiene decidido mantener las PASO” y, en el caso de que se deroguen a nivel nacional o en una provincia, “se realizarán elecciones internas abiertas”.

Sobre la integración de las fórmulas presidenciales para las PASO en JxC, Morales sentenció: “Creo que tendrían que ser fórmulas integradas en Juntos por el Cambio y no hacer una elección del radicalismo versus el PRO. La integración de fórmula es mejor para que la coalición de gobierno sea de verdad”, apuntó.

(Télam)