El gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio (JxC), Gerardo Morales, expresó hoy que su compañero de fórmula, Horacio Rodríguez Larreta, demostró a lo largo de trayectoria política "que no tiene jefe" y que "eso es lo que no le perdona" el exmandatario Mauricio Macri.

"El país necesita liderazgo. Horacio (Rodríguez Larreta) ha demostrado que no tiene jefe y eso es lo que no le perdona Mauricio (Macri). Realmente necesitamos un Presidente, que no tenga un comando de afuera", señaló Morales en declaraciones a radio FM Show de Misiones.

Morales también vinculó a la adversaria de Larreta en la interna de la coalición opositora, Patricia Bullrich, y a Macri con las políticas que quiere implementar el precandidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei.

"En mi opinión Mauricio (Macri) y Patricia (Bullrich) quieren anclar la gobernabilidad con Milei", afirmó el mandatario jujeño.

El gobernador, que realizó una recorrida de campaña por la ciudad misionera de Posadas, calificó como "mentira" que se pueda "salir del cepo el 11 de diciembre" como plantea la otra fórmula de la coalición que encabeza Bullrich y el radical Luis Petri.

"Yo no les voy a decir que vamos a salir del cepo el 11 de diciembre, porque no se puede. Paremos con la mentira. No voy a decirle a la gente cosas que no se van a poder cumplir. Saldremos del cepo lo más rápido posible", recalcó.

En se sentido, añadió: "Tampoco vamos a bajar la inflación el 11 de diciembre, va a ser un proceso".

Morales subrayó las diferencias con sus adversarios en la interna están "en el cómo" y remarcó que "hacer las cosas rápido hace la transformación insostenible".

"Además, la característica diferenciadora respecto de la otra fórmula es que somos dos hombres de gestión, gestionamos todos los días, tenemos que resolver problemas todos los días, tenemos vocación por la gestión y experiencia, que es lo que necesita el país", explicó.

El también presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) realizó una autocrítica sobre la dirigencia de JxC al afirmar que "no hay que mirarse el ombligo y creer que uno hace todo bien".

"Yo soy gobernador y hago cosas bien y cosas mal, nadie es infalible. La gestión de 2015 a 2019, fue un aprendizaje. Se hicieron cosas bien y también cosas mal, y decirlo no es atacar a nadie", sostuvo Morales que desde hace días afronta en Jujuy una serie de protestas a la reforma de la Carta Magna que impulsó su administración y aprobó la Legislatura provincial. (Télam)