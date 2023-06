El gobernador de la provincia de Jujuy, titular de la UCR y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Gerardo Morales, cuestionó hoy a Patricia Bullrich al decir que "la lógica de incorporación" de dirigentes a esa coalición no puede ser "en función de lo que le conviene o no" a la exministra de Seguridad.

Morales, al hablar por la radio FM Urbana Play, consideró que el espació está "hace tres meses en una meseta, atrapados entre la interna de Bullrich" y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Morales impulsa, al igual que Larreta, la incorporación al espacio opositor de figuras del peronismo como el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, lo que es resistido por el sector de Patricia Bullrich y por el expresidente Mauricio Macri.

Juan Schiaretti

Sobre las expectativas de la reunión de hoy de la Mesa Nacional de esa alianza, Morales sostuvo que, "a una semana de la fecha de presentación de frentes y alianzas", aún está "pendiente la definición de la incorporación de (José Luis) Espert que hemos pedido la UCR, el Peronismo Republicano y la Coalición Cívica".

"Esperemos que eso se resuelva hoy", manifestó Morales.

"Luego -continuó- también está en debate el planteo para la incorporación de Schiaretti y un sector del peronismo, que seguramente se seguirá debatiendo durante la semana".

Para Morales, "no puede ser que la lógica de incorporación o no de otros sectores a JxC sea en función de lo que le conviene o no a Patricia Bullrich", otra de las precandidatas presidenciales del espacio opositor.

José Luis Espert

"Hace tres meses estamos en una meseta, atrapados en la interna entre Bullrich y Larreta, con pérdida de iniciativa. Y nos parece que la mejor manera de fortalecer una propuesta que va a gobernar la República Argentina es garantizando gobernabilidad sobre la base de la ampliación de JxC, que además es lo que votó la Convención de la UCR", indicó el titular del radicalismo.

Asimismo, opinó que JxC "no puede convertirse en una secta, que además funcione en virtud de si eso conviene a tal o cuál candidato".

"Hoy hay dos posiciones dentro de JxC: la más extrema que expresan Patricia y Macri. Y del otro lado estamos dirigentes que nos toca gobernar y que hemos tomado decisiones y allí estamos el Peronismo Republicano, la Coalición Cívica, un sector mayoritario, diría que el 80% del radicalismo y un sector del PRO que lidera Larreta, con una coincidencia en cuanto a que lo que necesita el país, que es salir de la grieta, de los extremos", describió Morales. (Télam)