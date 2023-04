El precandidato a presidente por la UCR y titular de ese partido, Gerardo Morales, participó hoy junto al senador nacional, Martín Lousteau, de un encuentro organizado por la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires en el Parque Sarmiento, donde dijo que la Argentina "se merece un presidente radical" y la Ciudad de Buenos Aires "se merece un jefe de Gobierno radical".

"Yo estoy seguro que vamos a gobernar, que va a gobernar Juntos por el Cambio. Estamos luchando fuerte porque también a nivel nacional necesitamos que gobierne el radicalismo", sostuvo Morales en su discurso durante el Encuentro de Juventudes.

El gobernador de Jujuy afirmó que "el país se merece un presidente radical. La Ciudad merece un jefe de gobierno radical" y agregó: "Así que bueno, a no bajar los brazos, fuerza Martín, va a ser un gran jefe de Gobierno".

El encuentro se hizo en la Fundación Porvenir, ubicada en Parque Sarmiento, donde participaron más de 1.500 jóvenes, según la organización política.

Morales también se refirió al discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el jueves pasado en La Plata y afirmó que le "llamó la atención" que "busque la polarización con el otro extremo".

"Así que me parece que teniendo en claro eso, también me llamó la atención que busquen la polarización justamente con el otro extremo", sostuvo.

"No sé si quedó claro qué es lo que pienso yo de (el precandidato por La Libertad Avanza, Javier) Milei. A mí me aconsejan no hablar de Milei, pero a mí me parece que hay que hablar y hablo: hay que correr el velo y hay que hablar con los chicos, con los jóvenes", manifestó Morales.

Por otra parte, se refirió a las "medidas duras" que dijo tomaría en caso de llegar a la presidencia e indicó que tiene "un plan macro" que pondrá en marcha para ordenar la economía.

"El eje del orden es una de las bases fundamentales que nos van a guiar, pero, además de ordenar las cuentas públicas, hay que hablarles de esperanza a los jóvenes, a los chicos hay que hablarles de esperanza", expresó y dijo que "este no es un país que se cierra el año que viene, es un país que va a empezar a transformarse el año que viene y que va a empezar a darse vuelta el año que viene".

En esta línea, Morales señaló que la Argentina es un país que tiene "lo que el mundo está demandando", y por este motivo va a ser "una gran potencia del mundo".

"En este mundo que está luchando para combatir el cambio climático, ahí está la República Argentina. En este mundo que demanda alimentos, ahí está nuestro país, con el campo como uno de los pilares de la matriz productiva y económica para el pueblo argentino", manifestó y dijo que "es un mundo que además demanda energía".

"El año que viene ya vamos a estar exportando más crudo, 6.500 millones de dólares más ya en 2024. El año que viene, en el segundo semestre, vamos a empezar a exportar gas, que estamos produciendo en Vaca Muerta. Vaca Muerta en los 25, 30 años que dure la transición energética, va a ser otro pilar de la nueva matriz productiva que se está generando en la República Argentina, y que nos va a permitir ingresar dólares", expresó.

Asimismo, remarcó que va a resolver el déficit energético y va a tener "ingresos en energía, gas y crudo".

"A mediados del año que viene, en el 2025, ya vamos a empezar a exportar 5.000 millones de dólares en gas. Vamos a empezar a exportar litio. El año que viene, 4.000 millones de dólares, sólo Jujuy. Salta, Catamarca se van a sumar en 2025, y vamos a exportar 12.000 millones de dólares".

Para el radical, es necesario hablar de esto "con los chicos" porque "este es el país que se viene de la mano de la economía del conocimiento y de la transición energética".

"Hay que entrar y hay que hablar con los chicos, especialmente los que están votando a Milei, que levanta la bandera de la violencia, de la venganza, las peores motivaciones de una persona cuando una persona está mal o cuando una sociedad colectivamente está mal levantan lo peor de las personas", alertó.

El titular de la UCR consideró, por otra parte, que la vicepresidenta en su exposición del jueves en La Plata dio una clase magistral "con gran hipocresía", porque es, según él, "la creadora del engendro del Frente de Todos (FdT)".

"Ella es la responsable, es la que pone y saca funcionarios, es la que tiene funcionarios en puntos claves, desde el Anses hasta en distintas áreas de Gobierno, pero como habrán visto se pone en la tangente y mira desde afuera lo que es responsabilidad de ella, del Presidente, del Ministro de Economía, de Massa, y de todas las organizaciones, de todo ese rejunte que terminó siendo el FdT, que lo que hace es pelearse y no ocuparse de los problemas de la gente". concluyó.

Junto a Morales y Lousteau estuvieron en el encuentro el presidente de la UCR de CABA, Agustín Rombola, la coordinadora de la Fundación Porvenir, Gimena Capese, y el diputado nacional, Emiliano Yacobitti.

(Télam)