El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, protagonizó un nuevo capítulo en la interna contra el expresidente Mauricio Macri y, al cruzarlo tras sus críticas al radicalismo, afirmó que "después de las PASO, con tanta alabanza a (Javier) Milei, le ha hecho mucho daño a Juntos por el Cambio". "El liberalismo extremo es contagioso", subrayó tras los acercamientos del líder del PRO con el libertario Javier Milei

La frase de Morales no es azarosa, ya que utilizó las mismas palabras que pronunció Macri para acusar a la fuerza que conduce Morales de populista luego de que sus diputados radicales dieran quórum en la sesión que trató las reformas en el Impuesto a las Ganancias. "El populismo es contagioso", había lanzado el exmandatario. "Después de las PASO, en las primeras semanas, con tanta alabanza a Milei le ha hecho mucho daño a Juntos por el Cambio", indicó el titular de la Unión Cívica Radical (UCR) en declaraciones radiales. Y agregó: "Ahora se ha callado un poco y ordenado, espero que trabaje y apoye decididamente". En la misma sintonía, tras los cuestionamientos de Macri, fustigó: "En todo caso, el problema no está en el radicalismo que lo que está haciendo es levantar a Patricia [Bullrich] y a Juntos por el Cambio. Creo que (Macri) se ha moderado y la mayor manera de aportar es que no deje dudas de que la candidata es Patricia y no la posibilidad de Milei". Para Morales el "coqueteo" del expresidente con el candidato de La Libertad Avanza hizo daño a la coalición opositora, por lo que pidió enfocarse en la elección general y trabajar para que la Argentina sea presidida por Bullrich. "Hay un liberalismo extremo contagioso que nos hace daño y desperfila a Juntos por el Cambio", aseveró. A poco menos de un mes para las generales del 22 de octubre, Morales aseguró que Patricia Bullrich "está competitiva", con "más firmeza que nunca y decidida a encarar un proceso contundente en todo el país", y que observa un fuerte potencial del espacio. "Las encuestas han fracasado, vemos un fuerte potencial, no es casual el triunfo del radicalismo en los distintos frentes, construyendo a Juntos por el Cambio y eso marca una vigencia del espacio. Veo a Patricia con más firmeza que nunca y decidida a encarar un proceso contundente en todo el país", desarrolló. Asimismo, en alusión a las propuestas de Milei, sostuvo: "Nuestra premisa es lograr un cambio que sea posible, no un salto al vacío. Hay que tener cuidado con esos cantos de sirena del cambio de todo para que no cambie nada. Versiones de medidas que se proponen que son difíciles de implementar". "Hay mucha mentira, es importante que pensemos tranquilamente el voto. Falta, la gente va a empezar a pensar definitivamente, así que estamos muy conformes con el trabajo que estamos haciendo", expresó. Por último, reveló que Horacio Rodríguez Larreta se encuentra de buen ánimo a pesar de haber perdido la interna del espacio y trabajando para que Juntos por el Cambio consiga un lugar en el balotaje. "Está enfocado, ayudando, pero la conducción del marco de campaña está en el equipo de Patricia. Veo muy buena energía", concluyó. SR/PT NA