El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, aseguró hoy que tiene "muchas ganas de ser presidente" y de "transformar el país" de cara a las próximas elecciones y aseguró que va a existir "un gran plan de transformación productiva que se acuerde de cada región" de Argentina, al cerrar en Jujuy la Honorable Convención de la UCR de esa provincia.

"Tengo muchas ganas de ser presidente y enormes ganas de transformar el país, de trabajar incansablemente por nuestro pueblo como lo hacemos en Jujuy, como lo hacen muchas mujeres y hombres en toda la Argentina", aseguró Morales, según se informó oficialmente.

En ese marco, el mandatario provincial sostuvo que "vamos a tener un gran plan de transformación productiva que se acuerde de cada región del país" y remarcó que "la clave en Jujuy era restablecer el orden y también lo tenemos que hacer a nivel nacional".

"Necesitamos un presidente que tenga carácter, que lidere, que tenga experiencia, capacidad de gestión, conozca el país y tenga un programa de gobierno, que sea acompañado por un colectivo", afirmó y llamó a "dialogar con todos los sectores con los que se comparta una misma visión de país".

En ese sentido, dijo que: "Yo me inscribo en el diálogo, nos tratan de palomas por eso, pero la verdad es que este país no sale a partir de la grieta y la pelea permanente, que no le interesa a la gente y nos resta capacidad de transformar el país".

Además, anticipó que "antes de fin de mes" va a estar definido el candidato a "gobernador y a intendente en cada lugar", luego de finalizar una ronda de consultas con los "dirigentes de toda nuestra provincia".

"Hay que devolverle la dignidad al pueblo a partir de darle trabajo, de levantar, fortalecer y recuperar la cultura del trabajo y del esfuerzo en la República Argentina. Eso hemos hecho acá en la provincia", expresó. (Télam)