El gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, se mostró favorable hoy la propuesta de diálogo con la oposición impulsada por el Gobierno nacional, aunque dijo que tiene que ser por las vías institucionales.

Morales, al hablar hoy con FM Urbana Play, dijo también que no participará mañana de la "Misa por la paz", que se realizará en la Basílica de Luján, convocada por ese Municipio y de la que participarán referentes del Frente de Todos (FdT) y los movimientos sociales.

“Yo creo que el Gobierno se equivoca, no pueden convocar a la unión nacional y decir que a unos los convocan y a otros no”, afirmó Morales.

Sobre la misa de mañana sábado en Luján, indicó que “el esquema de convocatoria es en el marco del Frente de Todos, marcha (Juan) Grabois y las organizaciones sociales” al explicar el porqué no estará presente en la celebración religiosa.

En este contexto, Morales sostuvo que “hay que institucionalizar” esta mesa de diálogo que quiere promover el Gobierno nacional, a la vez que reconoció que conversó sobre esta cuestión con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro.

“También es importante ver de qué vamos a hablar en esta mesa de diálogo. Si vamos a hablar de matriz energética, de producción y de minería, yo estoy”, indicó el mandatario jujeño.

“A mi me parece que el Gobierno todavía no tiene claro el esquema de diálogo. Wado (De Pedro) está haciendo un gran esfuerzo y luego viene el Presidente y dice que no está convocando al diálogo”, opinó el titular de la UCR.

Asimismo, reconoció que “tenemos extremos en Juntos por el Cambio que no contribuyen” a generar este clima de diálogo y afirmó que “si alguien plantea la pena de muerte no contribuye en nada”.

Morales así se refirió a la iniciativa del diputado nacional Francisco Sánchez, del PRO, quien propuso instaurar la pena de muerte para condenados por corrupción, pero luego dijo que desistirá de presentar esta iniciativa en el Congreso.

“Hay quienes no quieren el diálogo en el Frente de Todos y tampoco en nuestro espacio, y no hay destino por ese camino”, sostuvo Morales.

El titular del radicalismo dijo que en JxC se mantendrán “unidos”, y al comparar la situación de la UCR y del PRO dijo que “el PRO tiene más problemas, nosotros, los radicales, estamos bastante bien”.

“Espero que lo puedan resolver y no afecten a Juntos por el Cambio”, dijo sobre las diferencias en el partido fundado por Mauricio Macri.

Finalmente, argumentó asimismo que si en la interna del PRO se imponen los sectores conocidos como los “halcones” va a implicar “un problema, porque vamos a retomar el sendero del país de la confrontación y la insensatez y no me gustaría ese sendero para Juntos por el Cambio”. (Télam)