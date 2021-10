El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, criticó el acto de apoyo a Mauricio Macri realizado hoy en Dolores, donde el expresidente se presentó a brindar declaración indagatoria en la causa que se sigue por espionaje ilegal a los familiares de la tripulación de ARA San Juan, al considerar que "no se puede actuar en espejo" de lo que hacía el kirchnerismo.

"No me parece que en espejo hagamos lo que hacía el kirchnerismo, porque parece que somos iguales. Toda mi solidaridad con Mauricio Macri. Obviamente no conozco bien la causa, en algún momento opiné que tenía que presentarse, y lo ha hecho", señaló Morales en declaraciones a CNN Radio.

Pero enseguida agregó: "Lo que no me parece que en espejo hagamos lo que hacía el kirchnerismo, porque parece que somos iguales, con marchas y estas cosas", sostuvo en referencia a la marcha que se llevó a cabo en Dolores.

Hoy el expresidente Macri dijo que su citación a indagatoria en la causa que investiga el espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan es "sin fundamentos" y que se da "en medio de una campaña electoral".

"Acá estoy en Dolores tratando de entender esta citación sin fundamentos en medio de una campaña electoral", afirmó el expresidente durante un breve acto realizado en la plaza Castelli de la ciudad bonaerense de Dolores, previo a su comparecencia judicial, donde estuvo acompañado por exfuncionarios de su gestión como Patricia Bullrich y Hernán Lombardi y un grupo de militantes.

Morales se mostró entusiasmado en cambio por la convocatoria de hoy de su partido en el estadio de Ferro, donde el principal orador será el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, el neurocirujano Facundo Manes.

"El radicalismo quiere un candidato en el 2023 y no hay que descartar a Manes. Expresé mis intenciones también. La prioridad es que tenga un candidato a presidente" destacó el mandatario, que agregó que Manes lo ha "sorprendido" por su desempeño en la campaña y el resultado electoral.

"Puede que sea yo, pero falta tiempo", no descartó sin embargo el jujeño. (Télam)