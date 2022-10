Los mandatarios provinciales Gerardo Morales, Sergio Uñac, Omar Perotti, Jorge Capitanich y Horacio Rodríguez Larreta compartieron hoy un debate sobre el equilibrio fiscal en sus distritos en el marco del 58° Coloquio de IDEA, por el que sobrevolaron las aspiraciones de algunos para ir por la Presidencia el año que viene. El jefe de Gobierno porteño, quien busca ser candidato por el PRO, afirmó que espera que en 2023 se pueda "lograr un consenso, un rumbo que se sostenga de una vez por todas por veinte años". "Hay que detener el péndulo de la grieta, un plan amplio, que no es la unanimidad, pero sí un acuerdo más amplio que para ganar la elección", señaló el mandatario de la Ciudad. Rodríguez Larreta habló del equilibrio fiscal de las cuentas en la Ciudad y expresó: "Tenemos una cantidad de empresas que a pesar de un estado que les pisa la cabeza sigue produciendo en la Argentina. Sueño con una Argentina productiva, que recupere la cultura del trabajo, del esfuerzo, que no le tenga miedo al mérito". "Todas las provincias con equilibrio y una Nación con déficit

Eso nos muestra que hay que replantear la coparticipación. Hay que trasladarle más responsabilidad de recaudación a las provincias y responsabilidad en el gasto", evaluó el jefe de Gobierno. Por su parte, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, tomó las palabras de Rodríguez Larreta "para resumir" y dijo que sus "equipos trabajan juntos y con Hernán Lacunza", que también estuvo en el Coloquio de IDEA. "Me alegra que haya coincidencias en la macro. Ordenar las cuentas fiscales es la premisa, no se puede gobernar si no hay equilibrio fiscal. Si llegamos al gobierno también quiero enfocarme en la micro y en los planes estratégicos", resaltó Morales. Sobre las expectativas de cara al año próximo, el jujeño indicó: "Hay que tomar decisiones, espero que nos toque a alguno de los que estamos acá (ser Presidente)". "Hay que buscar consensos y, comparto lo que dice Horacio, sobre que hay que buscar una masa crítica de 70 por ciento", agregó el presidente de la Unión Cívica Radical, que también pidió "dar un paso hacia la modernización laboral" y bajar "la litigiosidad". El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, sostuvo que además del equilibrio en las cuentas se debe tener "otra regla fiscal básica que son los gastos de capital". "Todas las acciones tienen que ser claras, cuantificables. Hoy, después de haber arrancado un período (de gobierno) sin poder pagar sueldos, tenemos una provincia equilibrada, un presupuesto con superávit y con transparencia", indicó el gobernador santafesino. Por su parte, Capitanich consideró que "no se puede gobernar sin reglas fiscales, monetarias y cambiarias". "Ingobernable se vuelve un país sin estas reglas. La solidez fiscal tiene que ver con la capacidad de gobernar bien y es solidez también tendrá estabilidad monetaria y sostenibilidad cambiaria", explicó el gobernador de Chaco. A su turno, el mandatario de San Juan sostuvo que lo que queda hasta las elecciones del próximo año "es un tiempo de oro para decidir que país" se quiere. "Esta foto de hoy define parte de las cosas que tenemos que empezar a hacer. Primero: reconocer el problema para poder resolverlo", aseguró Uñac. MG/SPC NA