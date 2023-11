El gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, advirtió hoy que el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, "se está repartiendo cargos" con un sector del PRO encabezado por el exmandatario Mauricio Macri y la titular del ese partido, Patricia Bullrich, y fustigó al postulante libertario porque con esa alianza electoral "terminó acordando con la casta pura y dura".

"Salieron rápido a buscar cargos. Se los están repartiendo con Milei", señaló Morales en diálogo con Radio CNN, en una entrevista en la cual criticó el sentido del acuerdo que estableció LLA con el sector de Juntos por el Cambio (JxC) que lideran Macri y Bullrich.

MIRÁ TAMBIÉN El Presidente se comprometió a redoblar acciones para liberar a argentinos secuestrados en Gaza

Para Morales, es "obvio" que la alianza entre Milei y el sector más duro del PRO implica "acordar cargos y gobierno", y sostuvo que a la coalición opositora, "la gente le dijo que es oposición y no forma parte de un gobierno".

"No me parece salir corriendo a buscar cargos. No tenemos que formar parte de ningún gobierno. Tenemos que ser una oposición seria, responsable y contundente", agregó Morales.

El presidente de la UCR también cuestionó a Milei por "destruir" con este pacto electoral la "consigna fundamental de su lineamiento político", que durante toda su campaña fue "ponerle fin a la casta" política.

"Terminó acordando con la casta pura y dura. Está enrollado allí. Hoy es un pelele de Mauricio Macri, quien tiene un problema de ambición política desmedida. Me hubiera gustado que hiciera campaña para Bullrich con la misma energía que le está poniendo ahora para respaldar a LLA, apuntó Morales.

El mandatario jujeño evaluó además que Macri se quedó "sin centralidad política" en medio de la disputa que mantuvieron este año Bullrich y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la interna de JxC y por eso abogó por Milei durante la campaña de las elecciones generales.

El gobernador de Jujuy recordó además que Macri acompañó "medio a regañadientes" a Bullrich en la campaña y eso incomodó a la propia candidata en más de una oportunidad. "La escuche a Patricia quejarse del rol que tuvo Mauricio en la campaña hasta un día antes de las elecciones generales. Todo lo que ha pasado es muy indigno", insistió.

Sobre el futuro de la UCR dentro de JxC, Morales recalcó que "con Mauricio" el partico centenario "no va ni a la esquina". "El radicalismo no tiene nada que ver con Macri, a esta altura esa es la verdad. Después del balotaje, el partido tendrá que convocar a una Convención para discutir estas situaciones. Me parece que la oposición se reconfigurará . Tenemos que hablar mucho con (la fundadora de la Coalición Cívica) Lilita (Carrió) que tiene una posición parecida a la nuestra", subrayó.

En esa línea, el titular de la UCR afirmó que las relaciones con otros referentes de JxC como el exsenador nacional Miguel Ángel Pichetto "son buenas", y lamentó que no se haya podido establecer una alianza electoral con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, como pretendía Larreta.

"Lamento que no hayamos podido lograr un frente de frentes en aquel momento, la historia en el país hubiera sido diferente", observó. Consultado sobre la posición de la UCR rumbo al balotaje que disputarán Milei y el candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, el gobernador reiteró que la UCR tendrá "un rol prescindente" en esa compulsa.

"Habrá dirigentes de JxC y del radicalismo que, como (el excandidato vicepresidencial, Luis) Petri, voten por Milei, o María Luisa Storani que lo hará por Massa. Hay un proceso de maduración en la gente sobre qué es lo mejor o lo peor para este momento", detalló.

Además, Morales desestimó formar parte de un posible gobierno de Massa porque "la gente" eligió a JxC para ser "una fuerza política opositora". "La unidad nacional se va a dar en el Congreso, si es que hay actitud de parte del gobierno que resulte electo. Pero yo no voy a ocupar ningún cargo", aseguró. (Télam)