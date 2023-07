El gobernador de Jujuy y precandidato vicepresidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Gerardo Morales, afirmó hoy que "el país necesita un liderazgo fuerte" y se definió como "un hombre de gestión", al igual que el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, quien encabeza el binomio presidencial por el cual se postula de cara a las primarias abiertas simultáneas y obligatorias del próximo 13 de agosto.

"El país necesita experiencia y capacidad de gestión y un fuerte liderazgo. No se trata de hablar o de andar a los gritos por ahí. Liderar es tomar decisiones y asumir las consecuencias. Gobernar también es dialogar y también es escuchar", aseguró Morales durante una visita a Formosa.

Durante su visita, Morales dialogó con la militancia local, los medios y visitó a comerciantes y productores de la capital de la provincia y de la Ciudad de Clorinda.

“Lo que nos caracteriza con Horacio (Rodríguez Larreta) es que somos hombres de gestión. Como saben, voy a cumplir 8 años de mandato el 10 de diciembre y ya me reemplaza otro gobernador. Con la mayoría que tenemos en Jujuy podría haber intentado en la reforma constitucional la reelección, pero no lo hicimos porque no están en nuestras convicciones. Nosotros creemos realmente en la renovación de la política”, subrayó.

