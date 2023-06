El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, acusó al Gobierno de Alberto Fernández de "poner plata para generar violencia" en su provincia producto del debate surgido de la reforma constitucional

"No le voy a permitir al Gobierno Nacional a que nos lleve de nuevo al Estado paralelo y a la violencia", remarcó Morales en diálogo con Radio Rivadavia. "Es mentira todo lo que el Gobierno están instalando, el kirchnerismo, sectores de la Izquierda para desinformar y generar un clima de caos y violencia", afirmó el mandatario provincial tras las protestas generadas en Jujuy, donde se debate la modificación de la Carta Magna provincial, y agregó: "Se han metido legisladores nacionales del kirchnerismo, los abogados de Milagro Sala, desinformando, incentivando la violencia". En la misma línea, resaltó que los actores involucrados en los cortes actúan bajo "el amparo del Gobierno Nacional que está poniendo plata para generar la violencia en la provincia de Jujuy", y dijo que le tomará "dos o tres meses volver a reestablecer el orden". Para el gobernador, la nueva Constitución Provincial "mantiene el derecho a manifestarte, por el que no se pide permiso en tanto sea pacífico y sin armas, y agrega un artículo que establece que una ley regulará el ejercicio de los derechos que no son absolutos". Asimismo, remarcó: "Nuestros derechos no pueden afectar a otros derechos y lo que plantea ese artículo es que la ley regulará los ejercicios de esos derechos cumpliendo con los estándares internacionales para garantizar el derecho a manifestarse sin criminalizar y estigmatizar, pero prohíbe el corte de ruta, de calle y la usurpación de edificios públicos". El hasta ahora precandidato a presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) señaló que el próximo Gobierno deberá debatir respecto a los cortes de rutas y de calle y establecer nuevas normas para "resolver el presente y tener otro futuro". "El país debe discutir el tema del corte de ruta. No puede ser que la 9 de julio esté permanentemente cortada. Hay un debate que deben darse las organizaciones sociales y la sociedad", indicó. Además, condenó la presencia del Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, y las denuncias de funcionarios de Gobierno, quienes reclamaron que Morales "el fin a la represión" en la provincia

"Qué ha hecho Pietragalla que no está en Chaco, que no ha ido a hablar con la mamá de Cecilia (Strzyzowski). Cómo es que Milagro Sala está financiando desde su casa, en prisión domiciliaria, la protesta. Cómo es que maneja 20 mil planes sociales", se preguntó. "Quieren reafirmar un modelo de violencia y vamos a luchar por la paz, nuestra enemiga es la violencia", expresó en referencia a la administración a cargo del Frente de Todos.. El triunfo de Juntos por el Cambio en Chaco.. El gobernador aseguró que el triunfo de la coalición opositora en la provincia de Chaco responde a "la necesidad de un cambio cultural" y comparó la situación con la que se vivía en Jujuy, antes de su triunfo al frente de la gobernación

"El Estado paralelo de los fondos públicos sin control termina con enriquecimiento de los líderes piqueteros, esclavitud para la gente y violencia, de la peor manera", destacó. "Lo que ocurre en Chaco y en Jujuy y a nivel nacional con organizaciones sociales que han manejado 700 mil millones el año pasado sin ningún tipo de control termina mal", aseveró Morales y concluyó: "Este cambio cultural se resuelve con la voluntad del pueblo, es lo que pasa en Chaco, porque termina vinculada la política, donde han terminado presos exfuncionarios de gobiernos anteriores que actúan al amparo del poder y se sienten impunes, por eso, terminan matando gente". SR/KDV NA