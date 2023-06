Luego de la Convención Nacional 2023 de la Unión Cívica Radical, celebrada este lunes, el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, le pidió a Bullrich “bajar un cambio” y dejar de “desacreditar”. “Yo creo que, si vamos por andariveles normales, lo que se va a dar es un debate de ideas, pero bueno, si sigue alterada como está, se va alterar la campaña”, agregó el mandatario provincial.

Tras ello, la precandidata a presidenta por Juntos, Patricia Bullrich, le respondió desde redes: “Gerardo, lo último que voy a hacer es bajar un cambio. Ir a fondo es lo que nos define como espacio y lo que la sociedad nos demanda. O somos un cambio profundo de la mano de la gente o seguimos con los arreglos entre políticos y no somos nada”.

MIRÁ TAMBIÉN Trabajadores de empresas privatizadas en los 90 se movilizan en reclamo de una ley de reparación

A lo cual, Gerardo Morales le respondió desde Twitter: “Estimada Patricia, me refiero a no escalar descalificaciones verbales. No voy a redoblar para ver quién tiene más coraje para afrontar lo que viene y tomar decisiones. Lo que hice, lo que tuve que afrontar, Milagro Sala y delincuentes que están presos y las decisiones de Gobierno para transformar mi provincia, hablan por mí. Te sugiero que retomemos el debate de ideas y no el de las descalificaciones bravuconas. El camino es la ampliación y nuestra unidad”.