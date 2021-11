La legisladora porteña Victoria Montenegro (Frente de Todos) dijo hoy que "es necesario que la justicia investigue la responsabilidad de los jefes de la policía porteña pero también la responsabilidad política", previo a la denuncia que presentará esta mañana junto a Leandro Santoro para que se investigue la posible existencia de una asociación ilícita entre policías y funcionarios del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tras del crimen de Lucas González.

"Es necesario que la justicia investigue la responsabilidad de los jefes de la policía pero también la responsabilidad política", sostuvo Montenegro esta mañana en declaraciones a Radio 10 y El Destape Radio.

Montenegro se preguntó "para dónde mira la política" mientras "los policías recolectan dinero, y para quién lo hacen" y añadió: "Entendemos que las bandas de la policía de la Ciudad no son cuentapropistas; alguien habilita a que trabajen de esa forma".

Lucas González, el joven baleado por la Policía

Los legisladores basarán su presentación en "una nota publicada en el diario Clarín donde se hace referencia a este supuesto accionar" a la que le sumarán "cuestiones que venimos viendo desde hace tiempo", agregó Montenegro.

Además, remarcó que "la policía de la Ciudad cumplió recién cinco años", y que "fue creada por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta", con lo cual desde la administración porteña "no le pueden echar la culpa a nadie".

Al insistir en la importancia de "analizar el control político de la fuerza", resaltó también el hecho de que, "por primera vez, se rompe el blindaje comunicacional que tiene el jefe de Gobierno" tras recordar que "las primeras noticias -tras la muerte de Lucas- hablaban de un enfrentamiento".

"Nos preocupa cómo se construyó un relato que no había sucedido. Si el club no se comunicaba y dejaba claro que los chicos habían salido de ahí, yo no sé si hoy teníamos la posibilidad de pedir justicia", dijo.

Por otra parte, Montenegro recordó también que "el sábado se cumplió un año del caso de Matías Moyano, un chiquito con retraso madurativo y autismo que fue con un arma de juguete a un banco, y donde un policía se bajó del patrullero y, sin dar la voz de alto, lo mata".

"Acá también lo que trascendió, la noticia, fue que hubo un enfrentamiento", lamentó la legisladora del Frente de Todos.

La presentación judicial de los legisladores será con el patrocinio letrado de Miguel Ángel Pierri y busca determinar la existencia de delitos tales como "extorsión, cohecho, exacciones ilegales, y encubrimiento", según anunció ayer Santoro en su cuenta de Twitter.

Montenegro recordó además que los legisladores del FDT presentaron un pedido de interpelación para que el ministro de Seguridad porteña Marcelo D'Alessandro explique "las formas de proceder del gobierno de la Ciudad" y añadió que "acá también sería importante la presencia de los medios para ver lo que se dice y lo que hacen los funcionarios de Larreta".

"Una sola vez se reunió la comisión de seguridad en el último año", lamentó Montenegro. (Télam)