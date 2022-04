El intendente del partido bonaerense de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, presidió hoy el acto por el 40° aniversario de la Guerra de Malvinas, que se hizo con un desfile cívico-militar, y sostuvo "hay que reconocer a sus héroes con lo que hacemos y decidimos".

La ceremonia se concretó en el monumento ubicado en Diagonal Alberdi y Córdoba de la ciudad, donde el jefe comunal estuvo acompañado por el obispo de Mar del Plata, monseñor Gabriel Mestre, autoridades municipales, integrantes de centros de excombatientes y organizaciones sociales.

"Me llena de emoción no solo la fecha, el 2 de abril, los 40 años, sino este reconocimiento que se está haciendo hoy a los que fueron y volvieron y los que fueron y no volvieron", expresó Montenegro en el acto.

En ese sentido, sostuvo que "hoy es un día que hay que reconocer a sus héroes con lo que hacemos y decidimos" y dijo que "tenemos que explicarles a nuestros hijos que son héroes y están allí, no solo en los libros, sino al lado nuestro".

El intendente agradeció a las instituciones y vecinos que acompañaron el acto "por la importancia que tiene un día como hoy para cada uno de los héroes de Malvinas".

"Por la importancia de la soberanía de nuestras islas, la paz, y una cosa que nos hicieron entender los héroes, veteranos y particularmente el centro de exsoldados de Malvinas en mi ciudad, es la importancia de lo que vino después, del reconocimiento que ellos y nosotros, sobre todo nosotros, necesitábamos hacerle a los que fueron a la guerra" enfatizó Montenegro.

Además, señaló que el acto se realizó en un reacondicionado monumento a los caídos y destacó que "esto tiene que ver con un mimo y un lugar de cada uno de los marplatenses para nuestros héroes, para los que están acá y tienen la posibilidad y la alegría de vivirlo y verlo", y "de recordar con mucha fortaleza los que volvieron y hoy no están acá, que no pudieron ver este reconocimiento que les hace la ciudadanía".

El intendente agradeció a los excombatientes por "haber ido" a Malvinas, pero sobre todo "por no haber cesado en esta batalla posterior a la vuelta de las islas".

"Los voy a seguir acompañando en el lugar que me toque, no por ser el intendente, sino porque me hicieron entender la importancia que tiene para cada uno de los marplatenses y cada uno de los argentinos", destacó Montenegro.

En el marco del acto, donde también hablaron excombatientes, se realizó un desfile cívico-militar en el que participaron distintos establecimientos educativos, organizaciones sociales, fuerzas armadas y delegaciones de distintos centros de excombatientes de la ciudad.

Anoche, en el marco de las actividades por el 40° aniversario de la guerra de Malvinas, se realizó también en el monumento en Mar del Plata una vigilia que contó con excombatientes, familiares y vecinos. (Télam)