(Por B.Ll.) Para monseñor Jorge Lugones, la Memoria es un valor imprescindible para construir el futuro, y ese será precisamente uno de los ejes del encuentro de la Semana Social, que se realizará en Mar del Plata a partir de este viernes, a partir de la decisión que tomó Francisco y la Iglesia católica argentina al desclasificar sus archivos de los años de la dictadura cívico militar.

Atravesado por el dolor imborrable que significó para su vida la desaparición de su hermano Carlos, un estudiante de Medicina y militante de la Juventud Peronista que fue secuestrado a los 21 años durante el terrorismo de Estado ejercido por la dictadura cívico militar, el obispo de Lomas de Zamora volvió a las palabras de Sumo Pontífice para hablar de la Memoria: "Lo dice Francisco en Fratelli Tutti: no se puede olvidar".

Lugones recordó: "Cuando éramos jóvenes escuchábamos a alguna persona que se venía a confesar y decía 'mire, padre, yo perdono, pero no olvido'. Y por ahí nosotros no sabíamos cómo salir. Pero cómo vas a olvidar si tenés memoria. No se puede olvidar. La reconciliación y el perdón sabemos que es un don, una gracia que Dios da. No algo solamente que yo elijo. Y para esto se requiere un tiempo y se requiere un proceso. En el buen sentido, hablo de proceso interior, personal. La fe del pueblo fue fuerte en medio de persecuciones y desapariciones muy dolorosas. Un tiempo de mucho sufrimiento para muchos argentinos. Y ante esta atrocidad que vimos, además con el dolor del tiempo porque, como tenemos memoria, los hechos violentos nos quedan en la memoria".

"Todo está guardado en la memoria", citó a León Gieco monseñor para continuar sin ocultar su emoción: "Y esto sí, para nosotros fue muy fuerte. Después de 34 años aparece el cuerpo de mi hermano, los restos de mi hermano. Fue providencial. En diciembre de 2009 había muerto mi madre, y en 2010, en febrero, le avisan a mi familia que los antropólogos forenses habían encontrado sus restos. Los tenían, lo que pasa es que no pudieron cotejarlos hasta que Estados Unidos desarrolla este método de investigación tecnológico del genoma y desde ahí se pudo, con las muestras familiares, poder comparar con un 99,7% de acierto que realmente esos eran los restos de nuestro hermano. Así que, bueno, siempre sirve para cerrar una etapa en la vida, para también acompañar a la familia".

"Uno no puede pedir que se olvide", señaló Lugones, "porque hay gente que habla de reconciliación como si fuera un 'sana, sana', y no es. Acá no hay revanchismo ni nada, pero hay dolores que los llevamos durante toda la vida. Esto es redentor, como hizo Jesús. Como pensamos que un Dios muere encima de una cruz en un patíbulo, como un reo, como un condenado de lo más bajo y que realmente de aquí surja la esperanza de la vida. Por eso también la cruz, por eso el Misterio Pascual se une siempre. La cruz y la resurrección. No separado. Entonces Jesús ha muerto, pero nosotros los que tenemos fe nos preguntamos: ¿En ese cuerpo enterrado en una piedra y tapado por una loza está la divinidad? Esto es de fe. Y bueno. Al tercer día tuvimos la respuesta". (Télam)