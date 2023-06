(Por Bernarda Llorente) "Nos proponemos despertar y fortalecer el diálogo de la dirigencia argentina en su totalidad: la política, la sindical, la empresarial y la de los movimientos sociales", señaló el monseñor Jorge Lugones, titular de la Comisión de la Episcopal de la Pastoral Social, en diálogo con la presidenta de Télam, Bernarda Llorente sobre los debates, que a partir del 30 de junio y durante tres jornadas, planteará la Iglesia Católica durante la Semana Social 2023, que realiza de modo anual la Comisión Episcopal de Pastoral Social.

De visita en los estudios de la agencia, Lugones reflexionó sobre las transformaciones que impulsó Francisco en sus 10 años de papado, el rol de los jóvenes de cara a una renovación de la dirigencia, al cumplirse 40 años de una democracia que -dijo- debe ser "más participativa y no sólo representativa".

A la vez, el monseñor destacó que entre los objetivos del encuentro de la Pastoral Social se propiciará el diálogo y el intercambio entre los asistentes. Y fue más allá al retomar una frase del Papa: "Francisco nos dice que en el diálogo es importante empezar por las coincidencias y no por las disidencias, porque si no nunca nos ponemos de acuerdo".

Bernarda Llorente (BLl): Estamos en un momento de Argentina y el mundo de grandes cambios. También nos enfrentamos a un mundo polarizado con muchas posturas extremas. ¿Hay lugar para el diálogo? ¿Cómo se lo inicia? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo se juntan voluntades?

MIRÁ TAMBIÉN Alberto Fernández definió a Massa como el futuro presidente del país

Monseñor Lugones: El diálogo es fruto de la escucha. Si no hay escucha, es muy difícil que haya diálogo. Una cosa es emitir opiniones, estar con otro frente a frente pero no evaluar ni valorar lo que ese otro piensa, vive, siente, sino solo las propias convicciones o las de mi sector. Y creemos que el diálogo pasa por el encuentro y la escucha atenta, la cual conlleva escuchar al que disiente conmigo, pero puede contribuir a algo más o mejor. En el caso de la democracia, hacia una más participativa y no solo representativa. El papa Francisco nos dice que en el diálogo es importante empezar por las coincidencias y no por las disidencias, porque si no nunca nos ponemos de acuerdo. ¡Es como la familia, ¿vio?! Entonces, ¡qué importante (es) empezar por las coincidencias, por lo que más o menos podemos consensuar!

BLl: ¿Cuáles serían para usted los temas que deberíamos consensuar los argentinos y argentinas? ¿Qué nos une hoy tras 40 años de democracia?

ML: Yo creo que lo que nos une es que somos un pueblo, esto es muy importante, con una pertenencia, con una historia, con una vivencia, con una creencia. Estaba en (la ciudad de) Montevideo una vez con (José "Pepe") Mujica y me decía "Vea, amigo, a nosotros en Latinoamérica nos unen dos cosas: el idioma y la religión". Seguimos hablando y le digo: "Pero necesitamos unirnos también a la Patria Grande, a Latinoamérica". También nos falta federalismo, saber que todo no se cocina en Buenos Aires. Tenemos un país inmenso, extenso, con una regionalidad tan variada y rica. Yo que he andado bastante por el interior, por el NEA, por el NOA, he visto que las expresiones de fe, las expresiones populares de religiosidad popular, tan fuertes ellas, nos unen mucho y eso le da pertenencia a un pueblo. También este ideal de que ser argentino supone sentirse hermano, como dice el Martín Fierro, que seamos unidos, pero no siempre nos pasa.

BLl ¿El federalismo es una forma de poder mirarnos y entendernos en nuestras diferencias?

MIRÁ TAMBIÉN Corte Suprema de Justicia deja firme una sanción disciplinaria a Grabois en su trabajo como abogado

ML: Sin duda. Nos hace ver que los argentinos tenemos pertenencia y queremos vivir en paz. El pueblo argentino quiere vivir en paz. Con sus convicciones. Somos pasionales. Somos latinos. Entonces tenemos que aprender mucho de nuestros hermanos originarios, que tienen su tiempo. Viven con una cercanía a la naturaleza que es muy profunda. Por ejemplo, piden permiso para entrar al monte, para sacar frutos, para sacar madera seca. Eso nos da la pauta de que acá hay una trascendencia. Se le pide y se ora al monte, el pueblo santiagueño con el Mailín, pero también el Señor del Monte (NdR: El Sacháyoj, una figura mítica de esa zona), pero son trascendentes para el pueblo. Como todos los mitos de nuestros pueblos que tienen la profundidad de valorar la vida, la naturaleza, la creación.

BLl: ¿Que nos constituye como pueblo?

ML: Nosotros hablamos de pueblo, como habla Francisco: es una idea mítica. Ni mística ni lógica, es una idea mítica, del mito. Y esto hace que el pueblo no sea algo angelical, sino algo que tiene pertenencia. Somos personas, gente que camina junta, que tiene un deseo, un ideal, pero que vemos que el egoísmo de la persona humana muchas veces entra en nosotros. Y ese egoísmo nos descentra de esa comunidad de pueblo.

Jesús viene para hacerse pueblo de su pueblo. Empieza por las periferias, por la Galilea de los Gentiles. Gentiles eran los paganos, los que no creían en Dios, los que no eran contados como pueblo de Israel. Empieza por allí. ¿Y con quién empieza? Con los pobres, los sufrientes, los tullidos, las prostitutas, el que lo necesita, el que quiere un alivio, el que no tiene esperanza. Y ahí se acerca a Dios con nosotros.

BLl: ¿Hay participación de los jóvenes? ¿Hoy se mantienen las motivaciones para participar en grupos de reflexión política?

ML: Sí, son importantes los encuentros que desde la Comisión (Episcopal) de Pastoral Social hacemos con líderes con inquietudes políticas y sociales tratando de ver cómo acercamos posiciones, cómo nos podemos escuchar, cómo se puede también cogobernar. El próximo Gobierno tendrá que encontrar pautas de gobernabilidad entre las distintas oposiciones. Creo que es un tema que hay que tocar. Entonces la Semana Social quiere ser un ámbito de reflexión sobre la democracia, las formas de consolidarla y mejorarla. En esta democracia participativa necesitamos una prospectiva de sí misma y también queremos interpelar a los jóvenes en este sentido. Lo hacemos al comienzo del encuentro y al final. El viernes por la mañana hacemos un encuentro de "Nuevos Dirigentes" -el año pasado tuvimos una participación de 380 jóvenes- con panel y debate abierto, y finalizamos el domingo justamente con esta prospectiva que nos puede iluminar.

BLl: ¿Esos nuevos liderazgos plantean una forma distinta de construir la política, la sociedad, tomando en cuenta las limitaciones de determinada manera de hacer y entender la política?

ML: Sí, hay diversidad. La pregunta es picante, diría un compañero mío, pero yo creo que también hay una voluntad política. Y esto es importante. Que aquel que hace política debe tener fundamentalmente como objetivo el bien común y no salirse de allí porque esa tiene que ser la meta. Es uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia, además de la dignidad de la persona humana, la solidaridad, la subsidiariedad, el bien común es lo que nos rige, lo que nos marca el rumbo. Es como la brújula, desde este respeto que se necesita, desde este cuidado hacia la discrepancia, podríamos decir. Porque hoy vemos que la competencia es tan fuerte que se trata de anular al otro. O de buscar los medios para que el otro quede sepultado por activo o por pasivo, porque le saque esto o le saque lo otro, porque le presentó un carpetazo, porque también está el tema de la Justicia en Argentina. Este es un tema muy serio, por eso creemos que la justicia no debería estar tan pegada a la política. Tendría que ser un Poder independiente, al cual realmente los magistrados puedan llegar por la idoneidad y la honestidad de vida que tengan. Lamentablemente, no vemos esto siempre en la Argentina, y hemos visto cosas muy amargas y las seguimos viendo. Esto también es una deuda que tenemos. Dentro de la deuda social, esta es una deuda de los argentinos, una justicia demasiado largamente esperada, como hemos dicho los obispos.

BLl: El papa Francisco no solo es el líder religioso de la Iglesia, sino también un gran líder social y político en términos planetarios. En estos 10 años de Papado ha mostrado un pensamiento de transformación hacia adentro y hacia fuera. ¿Cómo los evaluaría teniendo en cuenta, además, una relación tan cercana entre ustedes?

ML: Lo que siempre tuvo Bergoglio es la capacidad de conducción. Podría ser cuestionable en alguna cosa, en algún método, pero siempre tuvo esa capacidad y esa claridad de conducción. Y eso es muy importante para el que gobierna. Creo que el paso como Arzobispo de Buenos Aires le dio esa visión, porque si uno lee los mensajes del 2010 de la Semana Social de Bergoglio uno dice "¡Esto es para hoy! ¡Esto me lo copio!" Es una persona visionaria, estaba viendo lo que pasaba en la Argentina hace más de 10 años. Y esto que él pergeñaba en nuestro país, de la sociedad, de la política y de la economía y de lo que pasaba en Argentina, bueno, tenemos la dicha de que lo pudo hacer a un nivel global en la Iglesia. Y creo que esto es un aire fresco que tenemos en la Iglesia. Como suelo decir, uno puede discrepar o no con Francisco, pero uno tiene que reconocer que lo que dice lo hace. Es consecuente. Esto es coherencia. Y, dentro de esa coherencia, sí privilegia y habla de los pobres o los refugiados, su primer viaje fue a Lampedusa (NdR: isla italiano que visitó el 8 de julio de 2013 para reflexionar acerca de la "globalización de la indiferencia" hacia los padecimientos de los excluídos, entre ellos los migrantes).

Francisco no es un detallista, pero está en el detalle. El detalle es cuando uno puede mirar con esa doble mirada para profundizar la realidad del otro. También lo hace mirando a Asia, que no es católica. O mirando hacia dentro, porque sabemos cuál era la estructura del Vaticano hace 12 años y cuál es ahora. Y cuáles son los cambios que se han hecho, no solo a nivel curial, para que se entienda, a nivel de las dicasterios o congregaciones que son como los ministerios del Papa, sino también la transformación del trato, de la cercanía entre los mismos que trabajan allí o de los que pasan por Santa Marta. Es una cercanía, un diálogo. Hablando con él, ya siendo Papa, me decía "yo disfruto cuando voy los miércoles, cuando puedo estar con la gente".

Él tiene alma de pastor, quiere estar con la gente. El vibra estando cerca de su pueblo, de la gente. Y en esa capacidad no solo intelectual también de gobierno, destaco su capacidad de discernimiento. Creo que Bergoglio tiene esta gracia de Dios. Se le plantea una cosa y claramente va a la médula, no dice ni más ni menos. Así que creo que estamos en buenas manos, ojalá lo tengamos por mucho tiempo. Porque estos pasos que está dando la Iglesia, de una Iglesia participativa, una Iglesia que sale, que es misión, que no teme salir a las periferias, una Iglesia que es comunión entre distintos, por supuesto, pero que intenta ser comunión. Son pasos muy fuertes. Una Asamblea Eclesial en Latinoamérica. Realmente, en donde hay una participación de la mujer muy fuerte, donde ha dado espacios y muestras claras Francisco de lo que él llama el "genio femenino". A nosotros nos parecen que son aperturas que tal vez habrían tardado mucho más para que se dieran, si no hubiera sido que el espíritu Santo lo puso ahí a Francisco.

BLl: Entre el papado de Francisco y todas las cuestiones que ustedes plantean en cuanto al mejoramiento de la democracia. ¿Tiene esperanzas en el futuro cercano?

ML: Francisco habla de la esperanza audaz. Hay una esperanza común que es si yo voy a salir acá, si va a hacer frío o calor, puede o no hacerlo. La esperanza audaz es más certeza, la esperanza de la fe. ¿Sabemos que Jesús ha resucitado y nos va a resucitar? Sí, para nosotros los que tenemos fe es una certeza. Y la esperanza audaz tiene esta nota, ¿no? No perderse solamente en lo inmediato, sino apostar a ese proceso, porque la esperanza no la vemos todavía, es lo que es el devenir, es lo que todavía no aparece. Tenemos esperanza. No me pregunte si yo voy a ver las cosas ordenadas, ya soy un hombre grande, pero tenemos esperanza. Y que hay que trabajar, hay que apostar.

Como dice Francisco, "el tiempo es superior al espacio". El espacio es lo que estamos manejando cada día, nuestra ansiedad. El tiempo es un proceso. Necesitamos un tiempo para que también las nuevas generaciones y los jóvenes que están en política hoy, y que están en distintos lugares dirigenciales puedan surgir. Me parece que el Papa Francisco en esto está dando pautas bastante interesantes. Está nombrando obispos jóvenes, está nombrando obispos pastores, párrocos, no solo por la capacidad intelectual y el estudio, sino por el contacto y la compañía y el acompañar en la fe a su pueblo. Creo que él está apostando a un futuro, aunque no lo va a ver. No elige obispos para que lo elijan a él, si a él lo eligen los cardenales. Pero sí creo que es una forma de tener una esperanza audaz, una esperanza en el caminar, una esperanza de no bajar los brazos, una esperanza que arriesgue también. La esperanza se nutre de este deseo de amistad social, de fraternidad y de respeto por lo que el otro pueda crear y recrear. Esto es muy importante. (Télam)