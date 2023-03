A punto de cumplirse dos períodos de Omar Gutiérrez como gobernador de la provincia de Neuquén, el Movimiento Popular Neuquino (MPN), que gobierna allí desde hace 1962, ya tiene su “heredero” para las próximas elecciones. Se trata de Marcos Koopmann, el actual vicegobernador. Hay quienes ven en esta continuidad una muy mala noticia, que significaría la prolongación de un esquema que prioriza a los “sectores concentrados de la economía” en desmedro de la gente de a pie.

Es el caso del diputado provincial Andrés Blanco, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), quien, en una entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, afirmó que en el gobierno de Gutiérrez y Koopmann “la pobreza y el déficit estructural de la provincia se van profundizando cada vez más”.

MIRÁ TAMBIÉN Trabajadores del Astillero Rio Santiago celebraron la firma de acuerdo para construir buques navales

Escuchá la entrevista:

Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230309 Andrés Blanco

–Omar Gutiérrez llega al final de su mandato. ¿Cómo analiza estos ocho años de gobierno?

Termina su segundo período, con lo cual no puede volver a presentarse. Como síntesis de estos ocho años podríamos decir que ha sido un gobierno con una direccionalidad en sus políticas, sobre todo, ligada a la posibilidad de que se profundicen las políticas extractivistas en la provincia. Fue la principal orientación que tuvo, en una provincia que tiene ese valor propio, de ser la segunda reserva más grande de gas del planeta. En eso se fundamentó, básicamente, toda la política en la provincia, a partir de lo que significó el descubrimiento del yacimiento Vaca Muerta. Las políticas tanto provinciales como nacionales se fueron conjugando para que justamente se desarrollara ese potencial hidrocarburífero, a un costo muy grande. Lo que nosotros siempre destacamos es que todos hablaron durante mucho tiempo y se sigue hablando de Vaca Muerta, que fue una de las principales políticas que tuvo este gobernador en particular y este gobierno del MPN, que lo viene sosteniendo, generar este incentivo tan fuerte a la industria hidrocarburífera, generando un contraste muy grande en la provincia de Neuquén. Tal vez Neuquén es vista como una provincia rica, una provincia con muchas posibilidades, pero a decir verdad somos una provincia que tiene casi el 40% de pobreza. Esto es Gutiérrez, ¿no? Esto es el MPN, éstas son las políticas públicas que han venido sosteniendo los distintos gobiernos del MPN. Porque esto no lo inventó Omar Gutiérrez, sino que más bien es parte de una lógica que se viene sosteniendo desde hace mucho tiempo: tiene 60 años de historia el gobierno provincial, y eso ha marcado esta impronta, y Gutiérrez ha sido un fiel representante de estos intereses.

–Es decir, desde su punto de vista, ¿el gobierno del MPN actúa con una lógica de hambre y miseria?

Absolutamente. Y esto lo digo sin ningún temor a equivocarme, porque los números hablan por sí solos de cómo se ha venido profundizando, a medida que la matriz productiva se asentaba cada vez más. Incluso en los momentos de bonanza como en los que estamos ahora, donde la producción récord es algo que se señala permanentemente por parte del gobierno, es cuando más contraste se genera. 37% de pobreza es un dato importante a tener en cuenta de qué es Neuquén. Casi un 8% de desocupación y un 6% de indigencia. Son datos que van muy a contramano de lo que se fomenta permanentemente y sobre todo porque también en esto, además del contraste en términos de pobreza y miseria estructural que tiene la provincia también, el déficit habitacional es alarmante: cerca de 100.000 familias (como mínimo, porque no hay datos oficiales, sino más bien son datos que nos brindan las organizaciones sociales y cooperativas de vivienda) no tienen vivienda.

El déficit en materia de educación, en materia de infraestructura en educación, es enorme. No lo tenemos cuantificado, porque tampoco son datos que nos brinden, tal vez podamos sacarlos en algún momento del último censo, pero el acceso a la educación pública está cada vez más restringido, porque crece en densidad poblacional Neuquén (es una de las provincias que más creció, creo que la que más creció según el censo) y eso no se corresponde con la creación de instituciones educativas para todos los niveles.

En salud, lo mismo: no se corresponde. Porque justamente se concentra tanto el interés en seguir beneficiando a los sectores concentrados de la economía, en este caso ligados a la industria hidrocarburífera, que la pobreza y el déficit estructural de la provincia se van profundizando cada vez más.

–En este contexto de elecciones, el MPN busca estirar su hegemonía, ahora con Marcos Koopmann como candidato de Gutiérrez. ¿Considera que, en caso de triunfar en las elecciones, será una continuidad de la política del actual mandatario?

Sin lugar a dudas. Y no es el único. Porque incluso, en esa compulsa electoral, stá jugando fuerte un actor que es propio del MPN pero va por fuera. Hubo una ruptura, se presenta por fuera del MPN se lo prohibió, no participó de las internas, y el gobierno provincial, y la continuidad, que es Marcos Koopmann, está marcado mucho esa impronta de acelerar incluso, con más beneficios, el proceso del extractivismo.

Andrés Blanco.

Acentúan mucho eso y abren de alguna manera el juego a otros sectores como el turismo, la frutihorticultura, pero que son escasos, son más bien una puesta en escena, porque donde está el verdadero interés es en seguir profundizando este esquema. Obviamente, estando en campaña, de esto del déficit habitacional todos hablan, pero Marcos Koopmann actualmente es el vicegobernador, y vienen a hablar ahora de resolver el problema de vivienda cuando están gobernando. Y hay otros, como (Rolando) Figueroa, que fue vicegobernador en la gestión anterior con Omar Gutiérrez, que también fueron gobierno y no resolvieron el problema de la vivienda. Porque se mantienen esos esquemas. Más allá de que intenten mostrarse, obviamente, en época de campaña, como gente que es consciente de los problemas que tiene la provincia, son ellos los responsables y van a mantener ese esquema. Todo lo que se proponen y todo el discurso oficial del MPN es ese: Vaca Muerta y que se sigan beneficiando los mismos.

–En este contexto que usted describe, tanto social como político, a nivel provincial, ¿cómo se está preparando el Frente de Izquierda para las elecciones a gobernador?

Estamos trabajando mucho. En realidad muchos nos preguntaban, porque un poco demoramos en definir las candidaturas porque estábamos abocados a la agenda cotidiana en la que estamos siempre, que es estar al lado de los trabajadores, las trabajadoras, las mayorías populares, las mujeres, las disidencias. Nuestra campaña está basada en mantener lo que hemos hecho hasta acá y proponerle al electorado, a la gente, que la importancia de estar en estos lugares, como lo hemos demostrado en todo el país, es para darles voz a los que no tienen voz. La salida es por izquierda, porque todas las variantes que nos proponen una alternativa son más de lo mismo, los esquemas económicos están pensados para seguir beneficiando a los sectores concentrados de la economía en detrimento de las condiciones materiales de las mayorías populares. Y nuestra agenda está basada en esto: acompañamos permanentemente y las iniciativas que presentamos tienen que ver con lo que se vive en la calle, con lo que se vive en lo cotidiano. No nos detenemos a pensar si el momento electoral es distinto. Sí, obviamente, es una elección y uno tiene que salir fuertemente a proponer sus candidaturas. Nuestro compromiso es decir lo que hacemos. Somos trabajadores y trabajadoras que hacemos política. No cobramos las dietas fenomenales que cobran los legisladores: nosotros cobramos como un trabajador o una trabajadora, el resto lo aportamos a las diferentes luchas. Y eso va a ser nuestro compromiso de campaña. Estamos recorriendo, desde ya, o volviendo a los lugares en que ya estamos, en el sentido de que venimos trabajando ya con muchos sectores que están reclamando y que son los que muestran este contraste que no se muesta de Neuquén. Tal vez a 1200 kilómetros la imagen que hay de Neuquén es que es un Dubai. Bueno, también podríamos analizar que Dubai tiene un contraste social enorme que tiene que ver también con las riquezas concentradas. Ahí es adonde nosotros apuntamos y ese es nuestro horizonte de campaña.