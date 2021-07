El senador Roberto Mirabella, cabeza de lista de precandidatos a diputados que impulsa el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, afirmó hoy que ambos siempre estuvieron "en el mismo lugar" político, desestimando las acusaciones de Agustín Rossi, quien advirtió sobre las supuestas intenciones del mandatario de abandonar el Frente de Todos.

"Me afilié al peronismo en 1987, me hago cargo sin beneficio de inventario, habiendo sido o no protagonista de la política santafesina. Perotti lo mismo. Siempre estuvimos en el mismo lugar. Los que se mueven son los otros, los que hablan de que nosotros vamos y venimos, que nos queremos ir o queremos volver", indicó el dirigente en declaraciones a LT9 de Santa Fe.

Al ser consultado acerca de si se refería a Rossi, quien tuvo un etapa de militancia en el Frepaso, Mirabella contestó: "Al que le quepa el sayo, que se lo ponga".

En tanto, reafirmó que con su jefe político tienen "una trayectoria política que nos define, todo lo demás es pirotecnia verbal que no lleva a ningún lado".

También fue consultado sobre la acusación de Rossi respecto a Perotti de tener una "actitud hegemónica" al estilo de Carlos Reutemann, y en ese sentido dijo que tanto el gobernador como él no contestarán "agravios".

"Lo mismo que dijo el gobernador Perotti, no vamos a perder un segundo en contestar agravios y desacreditaciones. No nos gusta que nos impongan las cosas, por el contrario, nos gusta definir aquí en Santa Fe de manera concertada con los otros espacios", añadió.

En las últimas horas, en distintas apariciones en los medios de comunicación, Rossi cuestionó a Perotti, dijo que también "debe pedir licencia" ya que lo contrario "sería una estafa a los santafesinos", y consideró que el actual mandatario santafesino quiere "domesticar y hegemonizar al peronismo".

Agustín Rossi, ministro de Defensa.

En sus declaraciones de esta mañana, Mirabella también elogió al precandidato a senador Marcelo Lewandowski, a quien destacó por aportar "sangre nueva" a la política provincial y, en esa línea, remarcó que les parece "bueno que no siempre sean los mismos" los dirigentes que aparecen en las listas de candidatos.

"Las expresiones que se escuchan en estos momentos, y que no queremos responder, me parece que hablan por sí solas sobre quién quiere imponer las cosas. Estamos en otra sintonía, en otro modelo de gestión de lo que queremos ofrecer a los santafesinos", apuntó el legislador.

Al ser consultado sobre la decisión del presidente Alberto Fernández de pedir la renuncia de los funcionarios del Gabinete que serán candidatos, Mirabella dijo que no cree "que sea una decisión cuestionable" y opinó que "hay una dramatización de todas las cosas que están pasando y me parece que las preocupaciones están en otro lado".

"Esta es la etapa que viene, que mira el futuro y va para adelante. Hay una tarea muy rica y productiva que se está haciendo con el Gobierno nacional. Y por otro lado, creo que la campaña más importante no es la electoral, sino la de vacunación (contra el coronavirus). Estamos enfocados en otra cosa", concluyó. (Télam)