Salud sexual y reproductiva; ambiente y salud y la producción de insumos sanitarios estratégicos fueron los principales ejes de la agenda sanitaria regional que titulares de las carteras de Salud del Mercosur anunciaron hoy durante la 52da reunión de ministros de Mercosur y Estados Asociados.

"Este encuentro es muy importante para la Argentina y para el Mercosur" ya que se abordaron posiciones "concretas para hacer oír nuestra voz en la región de las Américas, y que la Región de las Américas se fortalezca", aseguró la titular del Ministerio de Salud, Carla Vizzotti, tras agradecer la presencia de sus pares.

Durante el encuentro, que se desarrollará hasta las 18 de hoy en el Palacio San Martín de la Cancillería, la funcionaria detalló que es fundamental "la voz de la región" ante organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) en "temas muy relevantes como salud sexual y reproductiva; ambiente y salud; la posición de nuestro bloque en el Reglamento Sanitario Internacional".

También destacó "el trabajo conjunto para la producción de insumos estratégicos sanitarios" haciendo hincapié en "la salud como eje del desarrollo", y recordó la Jornada de Innovación y Salud del Mercosur, de la que participó ayer junto con el titular de la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus en el marco del X Foro Empresarial del Mercosur.

Vizzotti detalló que durante el encuentro de ayer se abordó "a la salud como eje del desarrollo. Es algo que venimos hablando como lección aprendida de la pandemia: el acceso equitativo a insumos estratégicos como vacunas, kits diagnósticos o equipos de protección personal",

Y destacó que la articulación en los países de la región "para la autosuficiencia sanitaria" de este tipo de insumos estratégicos "ha sido un eje importante" y que hay que fortalecer "ese aspecto para, en la próxima emergencia sanitaria, estar en una situación mejor".

Y remarcó que "el concepto más importante es la salud como eje del desarrollo, porque sin salud no se puede crecer, no se puede estudiar y no se puede trabajar".

Durante la jornada se presentaron los reportes epidemiológicos de los distintos países y se detalló el abordaje de "eventos relevantes como las arbovirosis", enfermedades víricas que se trasmiten a través de la picadura de un mosquito como dengue, zika, chikungunya.

También se trabajó sobre la actualidad de las "enfermedades respiratorias, especialmente el sincicial respiratorio y el aumento de influenza y covid".

Durante la conferencia de prensa Vizzotti remarcó la importancia de la presencia de las ministras de Chile, Ximena Aguilera Sanhueza; de Uruguay, Karina Rango; de Brasil, Nicia Trinidade Lima y del ministro de Paraguay, Julio Borba Vargas, y destacó que le da "mucho orgullo que esta vez seamos cuatro mujeres, cinco con la ministra de Bolivia, a través de videoconferencia".

"La idea es trabajar como un bloque regional y que se nos reconozca como tal, que tengamos fuerza tanto en OPS como en OMS, en todos lados; que saquemos ventajas como como región y poder sacar lo mejor de cada país", agregó el titular de la cartera sanitaria paraguaya.

Por su parte, Rango consideró que fue "una reunión muy importante. Han trabajado excelentemente los técnicos en temas de suma relevancia para todos los países, algunos de ellos de principal interés para Uruguay como dengue, chikungunya y ahora las enfermedades respiratorias a nivel de nuestra población infantil".

"Es muy relevante estar participando en Mercosur de salud que trabajamos hace muchos años. Como todo sistema de salud enfrentamos normalmente tres tipos de desafíos: tener una población más saludable con más bienestar", señaló la titular del Ministerio de Salud de Chile.

Aguilera Sanhueza describió la situación que "estamos viviendo con los virus respiratorios. Otros países lo están viviendo con el dengue; también abordamos la preparación para el cambio climático que es un tema planetario. Ni el clima, ni los agentes infecciosos reconocen las fronteras imaginarias que tenemos los seres humanos, por eso es muy importante que trabajemos como un solo bloque para enfrentar estos desafíos".

Por último, la funcionaria de Brasil, país al que esta tarde la Argentina le traspasará la Presidencia Pro Tempore (PPT) del Mercosur, señaló que "es muy importante participar de esta reunión. El Presidente Lula (Luiz Inácio) da mucha importancia a la construcción de una voz unida en el Mercosur para presentar los desafíos que se abordaron durante la reunión".

Durante el resto de la jornada los titulares de las carteras sanitarias de la región informaron que debatirán una declaración conjunta. (Télam)