El ministro de Gobierno y Justicia de Jujuy, Normando Álvarez García, sostuvo hoy que el paro docente de 24 horas decretado para el miércoles próximo por el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) "es político" y advirtió que docente que no trabaje ese día "tendrá los descuentos que tiene que tener".

Durante una rueda de prensa en la Casa de Gobierno, el funcionario dijo además que la convocatoria a la medida de fuerza "no sorprende" porque las autoridades de ese sindicato, que está intervenido nacionalmente, "están buscando un (Roberto) Baradel para Jujuy" pese a que mantienen conversaciones por las paritarias, según planteó.

"Ojalá recapaciten, sabemos también que esta interventora que vino con esta cuestión política quiere que acá no haya clases. Quieren buscar un (Roberto) Baradel (secretario general de Suteba) para Jujuy y nosotros no vamos a aceptar esto", cuestionó Álvarez García al referirse a la interventora de Cedems, Amelia de Dios.

Según el ministro, la interventora del sindicato que agrupa a los profesores de nivel secundario, terciario y universitario de Jujuy "está acá para hacer política", y en el mismo sentido agregó: "La pusieron para tratar de orientar a un gremio de docentes para oponerse al Gobierno".

Y añadió: "Estamos en la mitad de paritarias, hay una oferta que todavía no está definida".

El gremio Cedems realizó el sábado último una asamblea en la que convocó para el miércoles próximo a un paro de 24 de horas con movilización en rechazo a la "imposición" de aumento de haberes de manera unilateral por parte del Gobierno jujeño.

El sindicato reclama una recomposición de un 20% del salario a pagar con el sueldo de febrero a los fines de "cerrar el 2022" y luego "fijar aumentos del 50% para el primer semestre".

Por el contrario, el Ejecutivo provincial oficializó una propuesta para todos los trabajadores estatales de un 20% de aumento sobre el salario básico a impactar en dos tramos de 10% cada uno, en febrero y abril.

MIRÁ TAMBIÉN Alberto Fernández a los estudiantes: Tomen la educación como una inversión de su futuro

"Hay un compromiso del Gobierno (jujeño) de seguir hablando discutiendo sobre los aumentos. Sabemos que iban a impulsar un paro. Obviamente sabemos que cuando se hace política en un gremio tan importante como este no es bueno para la sociedad: no para el Gobierno, sino para los chicos que serán los perjudicados por no tener clases", sostuvo Álvarez García.

El titular de la cartera de Gobierno y Justicia indicó también que su par de Trabajo y Empleo, Gaspar Santillán, está trabajando en torno a la medida de fuerza y no descartó que en las próximas horas se llame a una conciliación obligatoria.

Por otra parte, esta tarde resolvía su situación con respecto al inicio de clases la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), el gremio que agrupa a los maestros jujeños, a través de un congreso provincial extraordinario que se reanudaba a fin de analizar la propuesta de paritaria.

Álvarez García, actual ministro de Gobierno y Justicia de Jujuy, se desempeñó como embajador en Bolivia entre 2016 y 2019, durante el mandato de Mauricio Macri, y ejercía ese representación como diplomático cuando llegó a la Paz un avión con pertrechos represivos en un episodio que investiga el fuero en lo penal económico. (Télam)