La ministra de Salud, Carla Vizzotti, negó hoy que la cartera a su cargo haya recibido "algún pedido" de corredor sanitario para Boca Juniors y aclaró que, por lo tanto, "no se ha emitido ninguna recomendación".

"No hemos recibido ninguna notificación, ningún pedido ni ninguna solicitud", respondió Vizzotti en declaraciones a Radio 10, al ser consultada sobre un eventual permiso de corredor sanitario para Boca Juniors.

En el mismo sentido, la ministra amplió con que "han dicho que yo hablé con personas, pero lo cierto es que hasta ahora Salud no ha recibido ninguna solicitud de Boca, por lo tanto no ha emitido ninguna recomendación".

Fútbol en pandemia

"Estamos a la espera del pedido y en caso de que lo recibamos se procederá a evaluar el riesgo para hacer la recomendación de salud", añadió.

Vizzotti dijo también que hablando "desde un área absolutamente técnica, la situación es diferente lo que había pasado con River, cuando había 15 personas positivas".

"Con esto no digo que lo vamos a autorizar ni que no, lo que digo es que no es lo mismo", añadió la titular de Salud.

En tanto, añadió que "formalmente la burbuja no se conservó al salir del estadio" en referencia a Boca y su desempeño en Brasil. (Télam)