Militantes de diversas organizaciones sociales, políticas y estudiantiles mantenían hoy, por undécimo día consecutivo, una vigilia frente al domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio porteño de Recoleta.

La manifestación de apoyo a la exmandataria proseguía hoy en la calle Juncal casi esquina Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta, sin interrupción del tránsito vehicular, ya que los simpatizantes se mantenían sobre la vereda, a la espera de la salida de Cristina de su domicilio rumbo al Congreso nacional, algo que en los últimos días se viene dando en horas del mediodía.

"La idea de todos los grupos que estamos acá es seguir con la vigilia, con una presencia más fuerte en los horarios en que ella (Cristina) sale y entra a su casa. Pero sí, la vigilia en Juncal se mantiene", indició a Télam un joven dirigente de una de las organizaciones que mantienen la acción callejera.

Raúl Delgado, concejal del Frente de Todos (FdT) y dirigente de la Corriente Nacional Martín Fierro en el municipio bonaerense de Florencio Varela, informó a esta agencia: "Nosotros junto a otras organizaciones continuaremos acompañando a Cristina en la puerta de su casa. Seguiremos estando acá para cuidarla ante las amenazas permanente del Gobierno de (Horacio Rodríguez) Larreta y sus seguidores. Sin dudas que el Jefe de Gobierno juega a ser el brazo ejecutor del partido judicial del país".

MIRÁ TAMBIÉN Organizaciones marchan a la Legislatura porteña para presentar proyecto de tierra, techo y trabajo

"La militancia va a seguir custodiando al pueblo, a Cristina y al peronismo de los golpistas del Poder Judicial", completó el dirigente bonaerense.

Con una gran presencia de manifestantes, que obligó a interrumpir el tránsito sobre la calle Juncal, la vicepresidenta arribó a su casa anoche a las 20.25, rodeada de sus custodios y de muchos teléfonos celulares que intentaban una foto y brazos que buscaban un saludo por parte de Fernández de Kirchner.

La titular del Senado se acercó a quienes aguardaron toda la tarde su llegada para firmar ejemplares de su libro "Sinceramente", mientras la multitud cantaba y alentaba con los brazos en alto.

Dentro de su recorrido de saludos, la líder del peronismo recibió una pechera roja con una letra Q en el centro que pertenece a un grupo de jóvenes riojanos --identificados con el gobernador Ricardo Quintela-- que se acercaron a Recoleta para asistir con bebidas calientes a quienes decidan pasar la noche en la calle.

MIRÁ TAMBIÉN Capitanich encabeza presentación de libro sobre encíclica Fratelli Tutti del papa Francisco

"Por 20 segundos fui un notero por todos y todas las que no están aquí. 'Somos de La Rioja', le dije, y me miró. Me dio su mano. Le pedí el saludo, y lo mandó con beso incluido", relató en diálogo con Télam Miguel Molina, subsecretario de Capacitación de la Administración Pública del Gobierno de La Rioja, que captó en un video su encuentro con Cristina Kirchner, a quien invitó a ir a la provincia.

En ese marco, agregó: "Vine de La Rioja para compartir la vigilia. Estoy aquí por ella, en defensa del Estado de derecho, del sistema democrático y en contra de la persecución judicial a Cristina".

La vigilia de los manifestantes comenzó el lunes 22 de este mes, luego que el fiscal Diego Luciani solicitara en el alegato que formuló en el juicio de la obra púbica en Santa Cruz una condena de 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos para la Vicepresidenta. (Télam)