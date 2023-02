La presidenta de la agrupación juvenil La Generación Libertaria, Mila Zurbrigger, exintegrante de La Libertad Avanza denunció hoy ser víctima de hostigamiento digital tras haber asegurado que en la fuerza liderada por Javier Milei "se intercambian candidaturas por favores sexuales y dinero" y reveló que actualmente cuenta con "custodia y botón de pánico".

"Quiero informar que decidí realizar las denuncias pertinentes, sobre todo lo sucedido en los últimos días desde el hostigamiento digital hacia mi persona sobre temas de mi privacidad y varios hechos de violencia política ocurridas en las últimas horas", dijo Zurbrigger a través de su cuenta personal de Twitter.

La joven responsabilizó a La Libertad Avanza por la situación que atraviesa: "Actualmente me encuentro con custodia y botón de pánico. Es terrible y lamentable que el movimiento liberal haya caído en eso", escribió.

La militante de la juventud liberal había acusado el domingo pasado al partido de Milei de incurrir en la "venta de candidaturas" y de "desplazar a la militancia" en la toma de decisiones.

MIRÁ TAMBIÉN Un testigo relató el secuestro de un soldado conscripto en juicio por crímenes de lesa humanidad

Además, la agrupación juvenil anunció su separación de la coalición libertaria.

Zurbrigger remarcó su repudio a la "violencia política" y exhortó a construir buenas prácticas porque -dijo- "el hostigamiento y el amedrentamiento no son el camino".

"Evidentemente buscan quebrarme psicológicamente, a la verdad, yo sigo acá y no me voy a mover de esta posición, sabemos que hablar tiene un costo aunque nunca pensamos que esto trascendería tanto; no era lo que pretendíamos", afirmó.

Explicó que su denuncia tuvo por objetivo "exponer los motivos de por qué se fue" de La Libertad Avanza y poder "hacer un descargo al respecto". (Télam)