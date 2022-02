El economista y diputado de Avanza Libertad, Javier Milei, sorteó este jueves su segundo sueldo de legislador nacional y el ganador resultó ser un seguidor libertario. “Esta vez tocó del bando nuestro”, declaró el economista recordando que en la primera oportunidad lo ganó un simpatizante del kirchnerismo.

De los más de 1.740.000 anotados que participaron del sorteo, correspondiente al salario del mes de enero, salió elegido Jonatan Lewczuk, un productor audiovisual de la localidad bonaerense de Lanús, quien ya recibió los 369.828 pesos.

El dirigente libertario realizó el sorteo en el piso 9 de la Torre Fortabat y transmitió en vivo el evento a través de las redes sociales.

“¡Qué haces Jonatan, te ganaste las 370 lucas”, sorprendió Milei al ganador telefónicamente. “Javier querido, te sigo a morir”, respondió Lewczuk. “Vamos, esta vez toco del bando nuestro”, celebró el diputado. Cabe señalar que en el primer sorteo ganó Federico Nacarado, un hombre que dijo “amar a Cristina” Fernández de Kirchner para sorpresa del diputado.

Tras el intercambio, Jonatan le contó al economista que es productor audiovisual, que está “lleno de deudas” y que utilizará parte del dinero para invertir en equipamiento para su actividad. “Estoy lleno de alegría, no entra en mí, la realidad es que me vino al pelo, todavía no entiendo, me vino en el momento justo”, manifestó emocionado.

“Lo sigo desde el momento cero, es un tipo transparente. Un tipo que tiene palabra es para seguirlo. Me reía que el ganador anterior era K, mirá que loco que así a pesar de todo se le puede dar a cualquiera”, agregó