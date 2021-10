El economista y candidato a diputado nacional porteño Javier Milei (La Libertad Avanza) dio hoy su segunda clase abierta de economía como parte de su campaña para las elecciones legislativas generales del 14 de noviembre, en la que afirmó que "la inflación es una estafa y un robo al esfuerzo de la gente".

En el Parque Centenario de la Ciudad de Buenos Aires, Milei expuso sobre la inflación, su origen y las consecuencias para los bolsillos de los argentinos.

"Esta es una de las problemáticas más acuciantes de la actualidad y lleva décadas sin resolverse", se informó en un comunicado, y se explicó que el economista "analizó a la inflación bajo la óptica de las diferentes escuelas económicas, de los cuales luego resaltó la concepción propia de su doctrina económica: La inflación es siempre, y en todo lugar, un fenómeno monetario".

También resaltó que "lo bueno es que la gente se está despertando y ya sabe que la inflación es una estafa y un robo de nuestro esfuerzo. Es un impuesto completamente inmoral que le c...la vida a todos los argentinos de bien".

MIRÁ TAMBIÉN El Movimiento Popular Neuquino presentó su lista para las elecciones de noviembre

"Nosotros, desde La Libertad Avanza, no les vamos a proponer las mismas recetas de siempre. No somos unos ladrones, no procuramos financiarnos. Queremos que la gente aprenda a pescar, la clase política solo te quiere dar el pescado", expresó.

Milei instó a "continuar esta revolución que va a permitir que la gente pueda vivir de lo que haga. Que la caridad dependa de uno mismo, así tiene más valor".

Click to enlarge A fallback.

(Télam)