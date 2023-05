El precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, anunció hoy que los postulantes que lo tienen como referente nacional en las provincias no podrán usar los sellos del partido para las competencias locales. Con esa decisión, Milei se despega de sus armados provinciales, más allá de que mantendrá las visitas al interior del país. La Libertad Avanza estableció que no prestará sus imágenes ni símbolos para ninguna elección provincial y concentrará sus esfuerzos exclusivamente en lo nacional. Luego de que los candidatos identificados a su espacio en Neuquén y Río Negro salieran cuartos en esas dos elecciones, en la previa a un domingo con tres comicios provinciales, Milei oficializó el anuncio. "Comunicamos desde el espacio que conduce Javier Milei, que nuestro objetivo son las próximas elecciones presidenciales 2023", informó La Libertad Avanza en un comunicado. Y destacó: "Nuestros esfuerzos y recursos en términos de fiscalización, comunicación, etc. estarán destinados a ese fin". Sobre las provincias, el partido de Milei aclaró que "todos aquellos partidos políticos" que los acompañan "decidirán participar o no de las elecciones provinciales según sus necesidades jurídicas o territoriales, utilizando sus propios símbolos e imágenes partidarios"

"No así los símbolos e imágenes de Javier Milei 2023 y sus alianzas que se reservan exclusivamente para las elecciones Nacionales", expresó La Libertad Avanza. La determinación de formalizó luego de que días atrás el economista desistiera de ir con candidatos propios en Santa Fe, uno de los distritos de mayo peso electoral, al igual que sucedió en Córdoba y en Chubut. MG/SPC NA