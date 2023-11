El presidente electo Javier Milei se comunicó telefónicamente con su par de Chile, Gabriel Boric, con quien trazó los primeros lazos de acuerdo y establece así las configuraciones iniciales del mapa de trabajo regional.

Así lo confirmó la dirigente de La Libertad Avanza Diana Mondino, quien se estima será la encargada de suceder a Santiago Cafiero al frente de la Cancillería.

En su ingreso al Hotel Libertador, donde el mandatario electo se recluye rodeado de los suyos, Mondino reveló además algunos detalles del intercambio con el papa Francisco y contó que el libertario lo invitó a visitar el país durante el próximo año.

"Con Boric establecieron una relación de trabajo", expresó Mondino previo a reunirse con el fundador de La Libertad Avanza y continúo: "Se trató de una conversación extensa en comparación a lo que suelen ser".

Asimismo, también anticipó que Milei recibirá varios llamados más programados para hoy que se sumarán al de Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil, quien confirmó su asistencia a la asunción y Luis Lacalle Pou de Uruguay, y Boric

Consultada sobre los detalles de la conversación telefónica con el Francisco, luego de que en campaña el libertario lo cuestionara con dureza, la posible canciller contó: "Lo del Papa fue razonablemente público porque había muchas personas presentes. Fue invitado a venir al país"

Por último, Mondino aseguró que el viaje a Estados Unidos que planea el actual jefe de Estado se dará "lo más pronto que se pueda" y aclaró que "todas las medidas y las personas a asumir cargos van a ser anunciadas el 10 de diciembre".

El propio Milei había hablado sobre su charla con la máxima autoridad de la Iglesia Católica: "Su Santidad me llamó y ha sido una charla muy interesante. Me llamó para felicitarme, valoró mi coraje en esta pelea y me dijo ´coraje y sabiduría´. Yo le dije ´coraje tengo, sabiduría estoy trabajando´".

"Después le conté y me parece que le resultó interesante, de nuestro Ministerio de Capital Humano, cómo pensamos dinamizar a la sociedad desde ese ministerio y dar contención a los caídos. Como convertir al capital humano en el eje central de nuestra política de crecimiento, en ese contexto mostró una posición muy interesante", completó.

Mondino aún permanece a la espera de su designación al frente del Palacio San Martín. A pesar de la oficialización de algunos nombres, el ministerio que pensaba ocupar continúa vacante

Según supo la agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales, "hay algo de tensión entre (Diana) Mondino y (Federico) Pinedo, que (Patricia) Bullrich quiere de canciller con el aval de (Mauricio) Macri". SR/KDV NA