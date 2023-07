El diputado nacional y precandidato a presidente por la Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, pasó hoy por Rosario como parte de su campaña para las elecciones PASO, rodeado por un centenar de militantes que lo acompañó entonando cánticos contra los medios de comunicación durante una recorrida por el microcentro de esa ciudad.

Pasadas las 11.30 el economista -quien se negó a responder a los medios locales- arribó a la peatonal Córdoba en un vehículo motorhome con el que promete recorrer todo el país, acompañado de su hermana y jefa de campaña, Karina, y su primera candidata a diputada nacional por Santa Fe, Romina Diez.

Allí, en pleno microcentro rosarino, Milei fue recibido por un centenar de militantes y seguidores que se enteraron de la visita mediante redes sociales unas pocas horas antes como parte de una estrategia de "efecto sorpresa" que caracteriza a su campaña nacional, que incluye a la ciudad de Santa Fe.

Desde la esquina de la histórica y renovada tienda La Favorita, el candidato de la LLA caminó tres cuadras acompañado de sus seguidores en una breve recorrida en la que apenas vertió algunas declaraciones ante una radio local, entre selfies y firmas de ejemplares de sus libros.

MIRÁ TAMBIÉN Massa inicia la gira federal que terminará con una caravana en La Matanza con Kicillof

"Rosario siempre es un lugar que me trata muy bien, siempre es una alegría venir y disfruto mucho, así que no me sorprende, lo que tengo es gratitud", señaló mientras caminaba.

Seguidamente, apuntó: "Hay mucha juventud porque el futuro es liberal", lo que hizo enfervorizar a sus seguidores.

Luego se negó a atender a los restantes periodistas locales que se acercaron y desde su equipo de campaña remarcaron que no haría declaraciones.

Ante la insistencia de los cronistas radiales y gráficos, los seguidores de Milei cantaron en contra de los medios locales. Incluso un grupo de periodistas que aguardaba para obtener declaraciones del precandidato fue increpado por un libertario: "A ustedes no los mira nadie ¿quiénes se creen que son?", en alusión a los medios tradicionales de comunicación de la ciudad.

MIRÁ TAMBIÉN Dirigentes oficialistas repudiaron dichos de Bullrich contra la vicepresidenta Cristina Kirchner

Cerca de las 12.30, el candidato abordó nuevamente su motorhome para dirigirse junto a Romina Diez a la ciudad de Santa Fe. Luego continuará su recorrido en la ciudad de Córdoba, donde lo espera Celeste Ponce, cabeza de su lista de legisladores nacionales.

(Télam)