El diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei aseguró hoy que una victoria en las elecciones presidenciales del año próximo del "ala blanda" de Juntos por el Cambio "sería la mejor garantía para que Máximo Kirchner sea presidente en 2027".

En diálogo con "Si pasa, pasa", el programa que conducen Eduardo Paladini y Elizabeth Peger por Radio Rivadavia, el economista liberal aseguró que la sociedad está "a las puertas de terminar con el kirchnerismo", lo cual a su entender "es una excelente noticia para la Argentina".

Milei explicó que "el final del kirchnerismo" sólo sería posible si al balotaje del 2023 llegara un exponente de "los halcones" del PRO como Mauricio Macri o Patricia Bullrich, y él mismo por La Libertad Avanza.

En cambio, señaló que con otras posibles "combinaciones de balotaje" el kirchnerismo quedaría vigente y con amplias chances para el 2027. "Nosotros estamos a las puertas de terminar con el kirchnerismo lo cual es una excelente noticia para la Argentina. Si se elimina el kirchnerismo, que fue uno de los aspectos más nocivos respecto del desempeño económico y social, y muy especialmente en términos de daño cultural, yo creo que sería una excelente noticia para el país. El resultado final que tenga las elecciones tampoco es trivial. Algunas combinaciones de balotaje sería el final del kirchnerismo y algunas podrían revivirlo", consideró.

"Un balotaje entre Macri y mi caso, o Bullrich y mi caso sería una excelente noticia para el país porque significa que la sociedad estaría eligiendo ampliamente por una solución más pro mercado y eso sería una excelente noticia", insistió. En cambio, el referente de derecha aseguró que "las alas de izquierda de Juntos por el Cambio podrían traernos de vuelta al kirchnerismo".

"Si la gente sigue eligiendo esas opciones de izquierda, ya sea de buenos o malos modales, seremos cada vez más pobres. Cada vez será una sociedad más postergada. En algún momento la sociedad tiene que tomar conciencia que la farsa del progresismo lo único que hace es enriquecer a los políticos y empobrecer a la gente", resaltó.

"Si quieren eso, tienen la opción de malos modales del kirchnerismo y la opción dentro de Juntos por el Cambio, que son la CC, la UCR y las palomas blandas del PRO. Piensan igual que el kirchnerismo. No son distintos, solamente difieren en los modales. El ala blanda de JxC sería la mejor garantía de que Máximo Kirchner sea presidente en 2027", advirtió.

Máximo Kirchner

Milei afirmó que no va a ser parte de Juntos por el Cambio debido a la presencia en dicha alianza opositora del "radicalismo, que es absolutamente inviable y es parte del problema y no de la solución, y de la Coalición Cívica, que es un desprendimiento por izquierda de la UCR, siendo que el radicalismo es parte de la Internacional Socialista".

"Y las palomas blandas son lo mismo, solo que tienen mejores modales", acotó el diputado nacional. En este sentido, reiteró que "el radicalismo, la Coalición Cívica, y las palomitas tibias son parte del problema" y "son los que de hecho le complicaron el gobierno a Macri".

Sobre un eventual acercamiento a actores de Juntos por el Cambio con los que tiene mayor afinidad, como Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Miguel Ángel Pichetto, dijo que "si ellos no están dispuestos a salir de ese lugar porque creen que ese vehículo les asegura ganar, allá ellos". "Yo no estoy dispuesto de ser parte de un nuevo fracaso de la Argentina", expresó, y volvió a abrirle las puertas a La Libertad Avanza. "Si ellos decidieran ser parte de la construcción que estamos haciendo, serán bienvenidos pero nosotros no vamos a compartir nada a colectivistas que son los responsables de hundir al país en esta miseria", señaló.