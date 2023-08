El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, aseguró hoy que ya tiene definido su eventual Gabinete de gobierno y señaló que lo tiene "listo para asumir ahora". "Lo tengo listo para sumir ahora, mi Gabinete está", subrayó el economista, el día después de ganar las elecciones primarias con el 30 por ciento de los votos.

También se refirió a su relación con la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y señaló que lo decepcionó, por lo que sería muy difícil sumarla a su proyecto.

MIRÁ TAMBIÉN Comienza hoy en General Roca el juicio a cinco prefectos por el crimen de Rafael Nahuel

"No lo se, tengo muchas dudas porque ha estado muy involucrada en las operaciones que me hicieron en los últimos meses, ha tenido un rol muy activo", sostuvo Milei sobre si podía convocar a Bullrich a su gobierno en caso de ganar. Al ser consultado sobre si no había chances de recomponer esa situación, fue tajante: "Hubo un intentó, yo hice un alto al fuego y me clavó otro puñal más. A mí me defraudó, yo pensé que tenía una forma de hacer política distinta".

El libertario reconoció que el único dirigente político que lo llamó para felicitarlo fue el ex presidente Mauricio Macri, pero no llegó a comunicarse: "Me escribió, cuando me llamó yo justo me estaba bañando". Al analizar el resultado de este domingo, dijo que "la sociedad está enojada" y admitió que "no esperaba" ese desenlace, que lo colocó como más votado y con serias chances para el 22 de octubre.

Al analizar el resultado de este domingo, dijo que "la sociedad está enojada" y admitió que "no esperaba" ese desenlace, que lo colocó como más votado y con serias chances para el 22 de octubre.

MIRÁ TAMBIÉN Leandro Santoro aseguró que con los votos de Lousteau va a buscar el balotaje contra Jorge Macri

"Se como hacer crecer una economía y se como hacer bajar la inflación. Está en todos los libros, pero por qué no lo hacen, porque aplicar esas medidas va en contra de los intereses de los políticos", evaluó Milei. En declaraciones al programa "Pan y circo", que conduce Jonatan Viale por Radio Rivadavia, el economista dijo que al plantear la dolarización está "diciendo que esa deuda" con el FMI la va a pagar. Además, aseguró que el Fondo Monetario Internacional (FMI) "no debería tener problemas" con su programa económico porque plantea "un ajuste fiscal mucho más profundo" que el Gobierno.

Luego de haber sido el postulante más votado de las PASO, Milei sostuvo que los problemas del Gobierno con el organismo internacional fueron "porque nunca puso en orden las cuentas fiscales". "El FMI no debería tener problemas con el programa que planteamos que es un ajuste fiscal mucho más profundo que el que ellos plantean. Lo más importante es la convicción. Tenemos claro el diagnóstico", remarcó el libertario.

En declaraciones a la prensa, sostuvo: "Estamos preparados para distintos escenarios" hasta octubre. "El miedo es una técnica muy utilizada por la política. Lo ha hecho el kirchnerismo y Juntos por el Cambio. Frente a la falta de propuestas e ideas recurren a meter miedo", subrayó Milei, que señaló que seguirá "trabajando con la misma pasión".

"Nosotros tenemos claro el diagnóstico, tenemos claro lo que queremos hacer, cómo hacerlo, fuimos los únicos que presentamos una propuesta completa"

"Nosotros tenemos claro el diagnóstico, tenemos claro lo que queremos hacer, cómo hacerlo, fuimos los únicos que presentamos una propuesta completa", explicó el candidato presidencial más votado de las PASO. Al hablar de la economía, se preguntó "¿Qué mejor para el mercado que un economista pro mercado?".

"En realidad hay dos elementos que juegan de un modo contradictorio. Porque, por un lado, hay un resultado de una expresión pro mercado, la verdad es que muchos de los análisis que están dando vueltas son bastante precarios. Pero claro, lo que pasa es que muchos de los analistas internacionales se nutren de lo que dicen analistas locales que además juegan políticamente

Entonces, imagináte que las cosas que le dicen de mí no son nada positivas y llegan a una contradicción en los términos porque, ¿Qué mejor para el mercado que un economista pro mercado?", dijo Milei.

"Y por otro lado, la parte negativa en esto es que el resultado tan malo del Frente de Todos complica el poder para el ministro de Economía, Sergio Massa y eso puede derivar en que si se derrumba la demanda de dinero, termina directamente con una hiperinflación", aseguró el diputado nacional.

Además, al referirse a la interna de Juntos por el Cambio y la victoria de Patricia Bullrich, sostuvo: "Es un alivio para los Argentinos que alguien tan siniestro haya perdido (Horacio Rodríguez Larreta)". "Juntos por el Cambio no va a parar el kirchnerismo, lo voy a hacer yo".

En una entrevista este jueves por la noche, Milei aseguró que Juntos por el Cambio "no va a parar al kirchnerismo", sino que lo va a hacer él. "Creer que Juntos por el Cambio puede ir a buscar la pecera de los que no fueron a votar están equivocados", sostuvo el liberal.

Y agregó: "Esa gente no fue a votar porque no está satisfecha con las opciones que les da el sistema. Ahí pescamos nosotros, los demás no. Esos son los que más enojados están". Sobre los resultados de los comicios, indicó: "Es falso la forma en la que suman (los votos). No tiene 28 puntos Bullrich, sacó 17. Eso de sumar los votos de Bullrich con Larreta, te diría que el votante de Larreta está más cercano a irse con Massa".

"Que la gente tenga en cuenta que Juntos por el Cambio no es quien puede parar al kirchnerismo. El que va a terminar con el kirchnerismo soy yo. Juntos por el Cambio le ganó una vez y los trajo al gobierno otra vez", apuntó. "El kirchnerismo aún existe y lo único que lo puede mantener vivo son los errores que comete Juntos por el Cambio", señaló.

"Juntos por el Cambio en lugar de identificar que el kirchnerismo era el enemigo, dado que creían que iban a ganar, se pasaron ensuciándome todo el tiempo a mí", finalizó. MG/KDV/FGB/GAM NA