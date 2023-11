(Por María Aguirre).- Javier Milei ganó espacio en los últimos días en programas de televisión y plataformas digitales de países americanos y europeos, que parodiaron al candidato presidencial y se mofaron, no solo de las principales propuestas del diputado de La Libertad Avanza (LLA) sino también de su apego a la motosierra, de su amor a su fallecido perro Conan y de sus peculiares declaraciones en entrevistas periodísticas.

La figura de Milei se viralizó en escenas que circularon esta semana en las redes y en espacios televisivos con títulos como "el Loco que quiere ser Presidente" (en la plataforma española RTVE Noticias) o en parodias que bordearon la ridiculización, como la realizada por el popular conductor estadounidense del canal HBO, John Oliver.

"Milei es algo diferente, que no se ha probado todavía", es la respuesta que da una simpatizante del libertario, disfrazada de motosierra, durante los festejos callejeros de LLA tras las últimas elecciones, en un reportaje que fue exhibido en el programa de Oliver.

Con picardía en su mirada y un silencio breve que anticipa el remate, el actor y presentador de TV dice después de escuchar a la votante de Milei: "Ok. No voy a quebrar mi regla número uno de no discutir con alguien disfrazado de motosierra, pero muchas ideas no han sido probadas todavía!".

"No probamos geriátricos con trampolines o dejar que un mapache sea jefe de cirugía... ¡Y eso es simplemente porque algunas ideas son malas!", sentencia con gracia Oliver mientras se escuchan detrás las típicas carcajadas utilizadas en los programas de humor.

Un actor cómico también corporizó a Milei en la sátira televisiva española "El Intermedio", ciclo conducido por el humorista El Gran Wyoming, con el atuendo y el peinado característicos del aspirante a la Casa Rosada: el intérprete se vale de una motosierra que empuña por el aire mientras se escuchan gritos de "la casta tiene miedo".

Con el sonido de rock duro de fondo, el comediante grita: "La educación pública se acabó, la sanidad se acabó, el sol... afuera también y el oxígeno... quien quiera respirar, que lo pague".

Milei ganó volumen en los medios internacionales luego de las PASO del 13 de agosto, ante la sorpresa general de haberse convertido ese día en el candidato más votado en Argentina.

Ya entonces el portal El País de España caracterizó al fundador de LLA como alguien "maltratado de niño y en ebullición permanente de adulto", que logró capitalizar el voto del "enojo".

La web española le dedicó varios títulos del estilo "Qué tiene Milei en la cabeza" y en los últimos días elaboró un video que compila el viraje discursivo del libertario, desde su definición de "repugnante" y "fascista" al exmandatario Mauricio Macri y la de "montonera asesina" a su actual socia Patricia Bullrich hasta su moderado discurso post-elecciones, en el que propuso: "Todos los que queremos un cambio tenemos que trabajar juntos porque si trabajamos juntos podemos ganar".

El meme de un león (al estilo Walt Disney) abrazando a un pato, un zócalo con la frase "Venta de órganos y armas", y el guiño de Milei a la posibilidad de desarrollar un "mercado" de órganos en la Argentina, que trascendió a partir de una entrevista de junio pasado con el periodista Jorge Lanata, forman parte del informe elaborado por El País en base a los reportajes ofrecidos por el libertario en Argentina.

"Las personas son libres para elegir entre la explotación o la muerte", es otra de las frases de Milei que circuló en medios y plataformas de Uruguay y Paraguay, al igual que otros imitadores del candidato de LLA parodiaron su desmesura discursiva.

"No me trates de loco porque yo de loco no tengo nada", grita un emulador peruano en un programa de TV.

Las escenas reales que muestran al economista con chances de llegar a la Casa Rosada pateando y golpeando pequeñas maquetas del Banco Central o la piñata con forma de esa misma entidad bancaria que apaleó en un programa del Canal de la Ciudad en mayo pasado también circularon esta semana en varios de los informes difundidos en otros países.

"¿Soy el único que ve un espíritu obsesor detrás de él, que le sopla cosas al oído?", se pregunta un animador en un programa brasileño, luego de comentar las principales ideas del líder libertario argentino.

De igual manera, un conductor de una plataforma de los Países Bajos muestra su asombro al transmitir imágenes de Milei manipulando una motosierra.

El neerlandés admite no haberle prestado mucha atención a las elecciones en Argentina hasta que leyó ciertos titulares: "Abolir ministerios, legalizar la venta de órganos y perros clonados", dice estupefacto.

Así como la emoción de Milei ante cualquier referencia a su perro fallecido, Conan, fue caricaturizada en el show del estadounidense Oliver y se ganó también numerosos titulares en medios periodísticos en el último tiempo, hubo además referencias al libertario con tonos de mayor preocupación.

Tal es el caso del Canal Red, de España, donde se denunció que Milei hace "apología de la dictadura y del terrorismo de Estado" y el de los comunicadores de un informe de France24, en el que remarcan que un hipotético Gobierno del libertario "podría generar una gran hecatombe política, económica y social" en Argentina.

