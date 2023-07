El diputado nacional y precandidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, reiteró hoy que personas cercanas a la postulante de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, lo "operaron con calumnias e injurias" en los medios de comunicación, y afirmó que el único dirigente de la coalición opositora que "no lo defraudó" es el expresidente Mauricio Macri.

"Tenemos los peores políticos del mundo y son los mismos de siempre. Me estuvieron operando con calumnias e injurias en el último mes y medio. Están involucradas personas cercanas a Bullrich. La gota que rebalsó el vaso fueron las mentiras que dijeron del acto de la AMIA. El único que no me defraudó en Juntos por el Cambio es (Mauricio) Macri", señaló Milei en declaraciones a Radio Continental.

De esta manera, se refirió Milei a un episodio ocurrido la semana pasada en el contexto del acto por el 29 aniversario del atentado a la AMIA, y a informaciones que aseguraban que el economista ultra liberal había sido objeto de insultos por parte de familiares de las víctimas al concluir esa conmemoración, luego de que el legislador votara en contra del proyecto para instituir al 18 de julio de cada año como día de duelo nacional, en memoria de las víctimas del ataque.

"Es una situación disparatada y dolorosa. Entre el esposo de Patricia Bullrich, Guillermo Yanco, la periodista Natasha Niebieskikwiat y (el intendente de Pinamar) Martín Yeza, inventaron la mentira de que me tuve que ir antes del acto porque me habían querido linchar. Todas mentiras, me quedé hasta último momento y fui el único (pre) candidato a presidente que fue", explicó el líder libertario.

MIRÁ TAMBIÉN Trabajadores de prensa escrita realizan hoy un paro nacional por 24 horas y una jornada de lucha

Además, se mostró indignado porque "no solo mintieron sobre él" sino que "ensuciaron a la comunidad".

"Los de Juntos por el Cambio son tan sucios como los de Unión por la Patria; son lo mismo, es una discusión de quién se queda con más o menos cargos", sostuvo. (Télam)