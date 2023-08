El precandidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, emitió hoy su sufragio en la sede Medrano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en el barrio porteño de Almagro, y reforzó el pedido a la ciudadanía para que concurra a expresarse en las urnas, mientras cuestionó el funcionamiento del voto electrónico en la Ciudad. Milei aseguró que "el sistema se modifica votando", buscando incentivar a los electores para que se hagan sentir

En cuanto a la participación que considera que tendrá estas elecciones primarias, prefirió no anticiparse, al reconocer que no está al tanto del porcentaje de gente que acudió a las urnas. Al referir a sus expectativas en cuanto al pronunciamiento de la ciudadanía, Milei expresó que escuchará lo que "hablen las urnas". "Ahí empezaremos a ver de qué se trata. Soy bilardista, así que primero el resultado", expresó. Con respecto a las expectativas de LLA, consideró que "el éxito" de su fuerza es haber "logrado cambiar el eje de la discusión en Argentina, con cosas que no se debatían hace 80 años". Al ser consultado por la votación con boleta electrónica, remarcó que se realiza con "improvisación para perjudicar a otras fuerzas" y "está presentando problemas"

En alusión a las dificultades que tuvo la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich para emitir su voto, afirmó que no estaba al tanto, aunque sostuvo que le sorprende que "haya habido problemas" y consideró que "lamentablemente cuando se quieren hacer este tipo de trampas pasan estas cosas". Continuando en esa línea, manifestó que en LLA habían anticipado que "cada vez que los políticos hacen trampa lo paga la gente" y sostuvo que "la forma en que implementó CABA el voto electrónico es improvisada". El economista señaló que cuenta con el apoyo mayoritario entre los jóvenes porque "son los que llevan menos tiempo expuestos al sistema de adoctrinamiento de los últimos años". JM/AMR NA